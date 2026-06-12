Wo kann man den WM-Auftakt der Deutschen auf Mallorca schauen?

Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Sonntag (14.6., 19 Uhr) in die Fußball-WM ein. Auftaktgegner ist Curaçao. Auf Mallorca gibt es viele Möglichkeiten, um das Spiel im Fernsehen oder beim Public Viewing schauen zu können. Wer auf der Insel das deutsche TV empfängt, kann die Begegnung bei ARD schauen. Der Online-Stream dürfte wegen des Geoblockings nicht funktionieren. Ein ordentlicher VPN-Server könnte über das Problem hinweghelfen. Die kostenlosen Anbieter sind jedoch kaum zuverlässig.

Alternativ läuft das Spiel auch im spanischen Free-TV, genauer gesagt auf dem Kanal "La 1". Auf dieser Website gibt es zudem einen Livestream. Im Pay-TV überträgt in Spanien Dazn die komplette WM. Neben einem normalen Abo müssen für die Übertragung 20 Euro bezahlt werden.

So ähnlich dürfte es an der Playa wieder aussehen. / MZ

Sportbars und Public Viewing

In Sachen Rudelgucken dürfte so gut wie jede Bar mit einem Fernseher auf der Insel das Spiel zeigen. In den Partytempeln Bierkönig und Megapark ist ein rechtzeitiges Erscheinen ratsam, ehe es zu einem Einlassstopp kommt. Dort dürften sich die meisten Fans tummeln und die Atmosphäre entsprechend euphorisch sein. Auch in Cala Ratjada gibt es mehrere Hotspots.

Wie bei den vergangenen Turnieren bietet die Kulturfinca ein Public Viewing an. Eintritt kostet es nicht, um vorherige Anmeldung unter son-baulo@son-baulo.com wird gebeten. Betreiber Will Kauffmann geht nicht davon aus, dass es voll wird. Neben den Deutschland-Spielen laufen hier auch die Halbfinals und das Endspiel.

Internationale Atmosphäre gibt es in den verschiedenen Sportbars der Insel. Empfehlenswert ist das Lokal von Real Mallorca neben dem Stadion. Recht unbekannt, aber mit zwei großen Leinwänden bestückt, ist die Bowlinghalle nebenan. Hier lässt sich in Ruhe Fußball gucken und im Anschluss eine ruhige Kugel schieben.

Zu offiziellen Public Viewings bei den Spanien-Spielen gibt es bislang noch keine Informationen. Das Rathaus Palma geht dabei meist spontan vor. Vor einem möglichen Halbfinale mit spanischer Beteiligung ist nicht damit zu rechnen.