Hat Jürgen Klopp Bayern-Legende Martín Demichelis im Mallorca Country Club abgeworben?

Der Wechsel von Real Mallorcas Trainer Martín Demichelis zum Bundesligisten RB Leipzig zieht sich weiter in die Länge. Transferexperten sehen den Abgang des Argentiniers als gesichert an, eine offizielle Verkündung steht aber noch aus. Wie die "Bild" nun berichtete, soll RB Leipzig-Boss Jürgen Klopp den Ex-Bayern-Star im Mallorca Country Club vom Projekt des österreichischen Getränkeherstellers überzeugt haben.

Klopp wohnt bekanntermaßen in der Nachbarschaft des Tennis- und Pádelclubs in Santa Ponça und ist dort Stammgast. Gemeinsam mit seinem Sohn Marc soll der ehemalige Liverpool-Trainer die Pádelanlage ausbauen.

Promitreffpunkt auf Mallorca

Zudem arbeitete der Country Club in den vergangenen Jahren daran, sich ein Image als Treffpunkt der Schönen und Reichen zu erarbeiten. Dabei spielt das ATP-Turnier Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, das am Samstag (20.6.) startet, eine große Rolle.

Demichelis verlängerte seinen Vertrag bei Real Mallorca nach dem Abstieg. / Bosch

Im Rahmen einer der vielen Veranstaltungen in Santa Ponça könnten sich Klopp und Demichelis über den Weg gelaufen sein. Das ist ein wichtiges Detail, denn die Verpflichtung des Real Mallorca-Trainers, der nach dem Abstieg eigentlich seinen Vertrag auf der Insel verlängert hatte, gilt beim Bundesligisten als umstritten.

Verpflichtung ist umstritten

Klopp soll der große Fürsprecher sein, dass der amtierende Trainer Ole Werner trotz einer erfolgreichen Saison entlassen wird. Der befindet sich derzeit noch im Malaysia-Urlaub. Der Anstand gebietet es, mit einer Entlassung noch bis zu seiner Rückkehr zu warten. RB Leipzig Sportdirektor Marcel Schäfer soll sogar an einer Verlängerung des Vertrags von Ole Werner gearbeitet haben. Letztlich sitzt Klopp als Vorgesetzter aber am längeren Hebel.

Dass Klopp und Demichelis sich zum ATP-Turnier erneut treffen, dürfte unwahrscheinlich sein. Klopp ist derzeit bei der Fußball-WM als Kommentator im Einsatz. Demichelis wird wohl erstmal die Öffentlichkeit auf der Insel scheuen. Denn hier ist man nicht sonderlich begeistert vom plötzlichen Abgang des Trainers, selbst wenn der Medienberichten zufolge 2,5 Millionen Euro in die Kassen spülen würde.