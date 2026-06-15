Tennislegende Stan Wawrinka macht auf Abschiedstournee Halt auf Mallorca

Eigentlich hatte Stan Wawrinka seinen Abschied von der Tennisbühne in Spanien bereits beim Turnier in Barcelona gegeben. Der inzwischen 41-jährige Schweizer befindet sich in dieser Saison auf Abschiedstournee und hatte bei den Mutua Open in Madrid keine Wildcard bekommen, weshalb davon ausgegangen worden war, dass er in Spanien nicht mehr zu sehen sein wird.

Doch nach seinem Erstrunden-Aus bei den French Open in Paris gegen den Niederländer Jesper de Jong in vier Sätzen schaut Wawrinka nun auf Mallorca vorbei, wo er bei den Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships vom 20. bis zum 27. Juni in Santa Ponça aufschlagen wird. Das teilte der Sportdirektor des Turniers auf Mallorca, Toni Nadal, bei einer Pressekonferenz am Dienstag (9.6.) mit.

Wer sonst noch dabei ist

Demnach wird Wawrinka neben einigen anderen Stars auf dem Rasen von Santa Ponça aufschlagen. Unter anderem sind mit Stefanos Tsitsipas, der das Turnier im Vorjahr gewinnen konnte, Nick Kyrgios oder den beiden Deutschen Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann einige bekannte und prominente Gesichter dabei, die schon seit vielen Jahren im Tenniszirkus unterwegs sind. Vor allem Jan-Lennard Struff hat sich zu einem Eckpfeiler des deutschen Tennis gemausert. Den 36-Jährigen umgab nie die Aura eines Stars, er kam eher über den Einsatz ins Spiel und kämpfte sich nach Verletzungen immer wieder zurück.

Früherer French Open-Sieger

Das Ausscheiden bei den French Open wird Stan Wawrinka indes verschmerzen können, schließlich gewann er das Turnier von Roland Garros in der französischen Hauptstadt vor elf Jahren gegen den langjährigen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien. Stan Wawrinka selbst stand nie an Nummer 1 der Weltrangliste, gehörte aber jahrelang dennoch zu den besten Tennisspielern der Welt. Seinem Grand-Slam-Erfolg in Paris ließ der Schweizer noch den Triumph bei den US-Open 2016 folgen. Seinen ersten Grand-Slam-Sieg hatte er 2014 bei den Australian Open gegen den mallorquinischen Tennisprofi Rafael Nadal eingefahren.

Das Turnier auf Mallorca wird einer der letzten öffentlichen Auftritte für Stan Wawrinka sein, denn für Oktober hat er endgültig seinen Rückzug angekündigt. Fehlen wird der Tenniswelt dann sein charakteristischer Rückhandschlag und seine wuchtigen Aufschläge, die bis zu 232 km/h erreichten. Eine weitere Stärke des Schweizers ist, dass er sich auf verschiedenen Belägen wohlfühlt, vor allem auf Sand und Hartplatz.

Wawrinka ist ein Spezialist für episch lange Partien, viele seiner Duelle bei Grand Slams gingen über fünf Sätze. Außerdem stemmte er mit seinem Doppelpartner Marco Chiudinelli ein Davis-Cup-Match gegen die beiden Tschechen Tomáš Berdych und Lukáš Rosol. Die Partie dauerte sieben Stunden und eine Minute und wurde letztendlich durch einen Doppelfehler von Chiudinelli zugunsten der Tschechen entschieden. Tickets: mallorcachampionships.com

Abonnieren, um zu lesen