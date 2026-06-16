Martín-Demichelis-Wechsel zu RB Leipzig: Jetzt spricht Real Mallorcas Geschäftsführer

Vier Tage sind bislang vergangenen, seitdem der bevorstehende Wechsel von Real Mallorcas Trainer Martín Demichelis zu RB Leipzig publik wurde. Beide Vereine hatten sich bislang nicht zu den Medienberichten geäußert. Bis jetzt. Real Mallorcas Geschäftsführer Alfonos Díaz bezog am Montagabend (15.6.) in der Fernsehsendung "Jugam a Fora de Joc" Stellung.

"Die Gerüchteküche brodelt und offensichtlich ist da was dran", sagte Díaz. "Wenn ein Verein den Trainer abwerben möchte, muss er die Ausstiegsklausel ziehen." Die Höhe bestätigte der Geschäftsführer nicht, nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" beträgt sie 2,5 Millionen Euro.

Große finanzielle Verluste

"Stand jetzt ist Demichelis Trainer von Real Mallorca", so der CEO weiter. "Unabhängig von seiner Person gehen die Planungen der neuen Saison bei der sportlichen Leitung weiter." Sportdirektor Pablo Ortells muss jedoch nach dem Abstieg mit einem geringeren Budget klarkommen.

"Die Einnahmen sinken von 48 auf 10 Millionen Euro", sagte Díaz. "Von den 16 Millionen Euro, die die Liga als Hilfe für die Absteiger ausschüttet, dürfen wir im ersten Jahr nur die Hälfte nutzen." Der Geschäftsführer bestätigte, dass alles Geld in die Zusammenstellung eines schlagkräftigen Kaders gesteckt werden soll, der den Aufstieg in Angriff nehmen kann.

Die Zuschauer können sich auf günstigere Ticketpreise freuen. Die genauen Tarife stehen aber noch nicht fest. Díaz hofft, dass mindestens 18.000 Dauerkarten verkauft werden. "20.000 wäre eine fantastische Zahl."

Am Mittwoch werden die nächsten News erwartet

Es wird damit gerechnet, dass erst am Mittwoch (17.6.) die Demichelis-Geschichte wieder Fahrt aufnimmt. Denn RB Leipzig muss vorerst über den aktuellen Trainer Ole Werner entscheiden. Der kommt an dem Tag aus dem Malaysia-Urlaub zurück. Medienberichten zufolge steht im Anschluss eine Saisonanalyse beim Bundesligisten bevor, die mit einer Kündigung enden könnte. Die RB-Clubführung um Jürgen Klopp sei nicht einverstanden, dass es unzufriedene Ersatzspieler im Verein gibt.

Klopp soll auch der große Befürworter von Demichelis sein, den er im Mallorca Country Club kennenlernte und vom Projekt überzeugte.

Contenido generado por el generador HTML gratuito

Abonnieren, um zu lesen