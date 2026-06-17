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Wirbel um Martín Demichelis: Journalist auf Mallorca nach Frage zum RB Leipzig attackiert

Der Argentinier ist offensichtlich noch auf der Insel und nicht über Fragen zu seiner Zukunft erfreut

Journalist Paco Muñoz (links) und Martin Demichelis.

Journalist Paco Muñoz (links) und Martin Demichelis. / RD

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Manuel Fernández

Ralf Petzold

Zum Aufenthaltsort von Martín Demichelis gab es zuletzt in den Medien unterschiedliche Angaben. Eigentlich sollte der Trainer von Real Mallorca, der vor einem Wechsel zu RB Leipzig steht, bei der WM Spiele der Argentinier kommentieren. Diesen Job sagte er kurzfristig ab. Insider behaupteten, der Trainer befände sich schon zu Verhandlungen in Deutschland. Das stellte sich nun als falsch heraus. Ein Journalist lief dem 45-Jährigen am Dienstagabend (16.6.) auf einem Pádel-Platz auf der Insel über den Weg. Und wurde von Begleitern des Argentiniers angegriffen.

Bei dem Journalisten handelte es sich um Paco Muñoz vom spanischen Radiosender "Onda Cero". "Ich habe mich mit einem Freund beim Pádel-Platz verabredet und sehe plötzlich Demichelis", berichtet er der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Er wollte das Match nicht unterbrechen und wartete, bis der Fußballcoach den Platz verließ. "Ich stellte mich vor, gab ihm die Hand und sagte ihm, dass ich durch meine Arbeit verpflichtet bin, ihn zu seinem angeblichen Wechsel zu RB Leipzig zu befragen."

Keine Antwort von Demichelis

Demichelis antwortete nicht und der Journalist hakte nochmal nach. In dem Moment sein ein Begleiter des Trainers auf ihn zugekommen, habe ihn zuerst gestoßen und aufgefordert, zu verschwinden. Als Muñoz sagte, er mache nur seinen Job, habe der Begleiter ihm am Kragen gepackt, dabei am Hals gekratzt und das T-Shirt zerrissen und ihm das Handy abgenommen. "Irgendwie schaffte ich es, das Handy wiederzubekommen. Als Demichelis und seine Truppe sahen, dass mein Freund sein Handy zum Filmen bereit gezückt hielt, verschwanden sie schnell."

Der Journalist wirft dem Trainer vor, bei der Attacke tatenlos zugeschaut zu haben. Ein ärztliches Attest liege vor. Ob er den Fall zur Anzeige bringen wolle, hat sich Muñoz noch nicht geäußert. Um welchen Pádel-Club es sich handelte, ist auch unbekannt.

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News in Kürze erwartet

Im Verlaufe des Mittwochs wird mit Neuigkeiten gerechnet, ob Demichelis nun tatsächlich die Insel fluchtartig verlässt und sich RB Leipzig anschließt. Der Bundesligaclub empfängt am selben Tag Ole Werner aus dem Urlaub zurück und will mit ihm die abgelaufene Saison besprechen. Die deutschen Medien gehen davon aus, dass dem Trainer direkt die Kündigung ausgesprochen wird. Dann wäre der Weg frei für Demichelis.

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