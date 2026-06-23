Demichelis-Abgang offiziell: Real Mallorca verpflichtet alten Bekannten als Nachfolger

Die Transferposse um Martín Demichelis ist vorbei. RB Leipzig hat am Montag (22.6.) die 2,5 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel des Argentiniers bezahlt und den Trainer somit von Real Mallorca losgeeist. Im gleichen Atemzug verkündete der spanische Zweitligist den neuen Übungsleiter Luis García.

Der Abschied des Ex-Bayern-Spielers fiel kühl aus. Real Mallorca verfasste auf der Website ganze drei Sätze. "Demichelis kam im Februar 2026 und leitete zwölf Spiele", so die Kernaussage.

Der Argentinier begründete seine Entscheidung in einem wesentlich längeren Statement. Er habe während seiner kurzen Zeit auf der Insel bereits zahlreiche Angebote bekommen und abgelehnt. Zu der Offerte von RB Leipzig konnte er aber einfach nicht nein sagen. "Trainer haben auch Träume. Es ist ein riesiger Schritt in meiner Karriere."

Es ist verständlich. Demichelis wird wesentlich mehr Geld verdienen. Statt sich Zweitligafußball anzuschauen, darf er nun in der Champions League coachen.

Das ist der neue Trainer

Luis García unterschreibt erstmal für eine Saison, es besteht eine Option auf eine einjährige Verlängerung. Der Name ist in Spanien sehr häufig. Es handelt sich hier um Luis García Fernández, und nicht um RCD-Ex-Trainer Luis García Plaza.

Aber auch der 45-Jährige aus Asturien hat eine Inselvergangenheit. Der siebenfache Nationalspieler lief in der Saison 2004/2005 37 Mal für Real Mallorca in der ersten Liga auf und erzielte elf Tore. Insider berichten, dass García nicht die Wunschlösung der Clubbosse war.

Sicherlich dürfte sich Sportdirektor Pablo Ortells die Entscheidung wohlüberlegt haben. Nach dem Fehlgriff mit Jogaba Arrasate, dem Drama mit Demichelis und dem Abstieg ist sein Kredit langsam aufgebraucht.

2019 beendete Luis García seine aktive Karriere und ist als Trainer noch recht unerfahren. Er setzt auf Ballbesitzfußball, was den Ansprüchen von Real Mallorca in der zweiten Liga entgegenkommen dürfte.

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Nach ein paar Jahren im Jugend- und Amateurfußball übernahm García 2023 Espanyol Barcelona. Dort hielt er sich nur ein halbes Jahr und zog im Anschluss zur Nationalmannschaft des Katars weiter. In der vergangenen Saison leitete er den Absteiger Las Palmas, den er in der zweiten Liga auf den fünften Platz führte. In den Play-offs scheiterte das Team von den Kanaren im Halbfinale an Málaga. Auf Mallorca wird sich deutlich mehr erhofft.