Favoriten scheitern, Deutsche überzeugen: So läuft der Beginn der Mallorca Championships

Die Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026 sind derzeit in vollem Gange. Zum Auftakt des ATP-Turniers gab es bereits erste Überraschungen. Am Montag (22.6.) flogen direkt drei Favoriten raus. Die deutschen Spieler überzeugten hingegen.

Nick Kyrgios, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, ging angeschlagen in das Match gegen seinen australischen Landsmann Adam Walton, in dem er in zwei Sätzen kaum eine Chance hatte.

Der Franzose Corentin Moutet, Finalteilnehmer des Turniers in Santa Ponça 2025, bekam gleich drei verschiedene Gegner zugeteilt, da die ersten beiden absagten. Letztlich setzte sich der Jordanier Abedallah Shelbayh in zwei Sätzen durch.

Das sagen die Deutschen zu ihren Siegen

Der 20-jährige Spanier Martín Landaluce ging als Shootingstar ins Turnier. Gegen den 36-jährigen Warsteiner Jan-Lennard Struff gab es aber das Aus in drei Sätzen. "Es war ein gutes Match", sagte Struff zu seinem Spiel. "Er ist ein überragender Spieler und ich bin froh über den Sieg." Die Hitze sei kein großer Faktor gewesen.

Im Achtelfinale trifft Struff am Dienstag (23.6.) auf den Portugiesen Nuno Borges. Dorthin hat es auch Yannick Hanfmann geschafft, der dort mit dem Italiener Luciano Darderi, Rang 16 der Weltrangliste, ein hartes Los gezogen hat. In der ersten Runde setzte sich Hanfmann gegen Adolfo Daniel Vallejo durch. Der Deutsche hat mit einer Erkältung zu kämpfen. "Ich habe mich durchgebissen", sagte er zu seinem Sieg in zwei Sätzen.

"Gefühlt spiele ich jedes Turnier gegen Darderi", sagte Hanfmann, der sich auf Rasen bessere Chancen als bei seinen Pleiten zuletzt gegen den Italiener ausrechnet.

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Das Turnier im Country Club in Santa Ponça läuft noch bis Samstag. Tickets und Informationen zum Wettbewerb gibt es hier.