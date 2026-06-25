Nicht nur in den USA: Auch auf Mallorca spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Ecuador

Der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Hobby-WM läuft erst wenige Minuten. Die Deutschen sind nach einer 1:10-Testspiel-Pleite gegen Peru als krasser Außenseiter in das Turnier gestartet. Es geht wieder gegen die Peruaner. Bobby Ramos erhält einen Abpraller im Mittelfeld. Der Mann mit der braunen Mähne zieht einfach mal ab. Der Ball wird immer länger und schlägt im Tor der Peruaner ein. „Boooom“, schreit der Deutsche. „Wir sind selbst erschrocken, dass wir plötzlich in Führung lagen“, sagt Teamleiter Daniel Baltzer nach dem Spiel. „Danach haben die Peruaner aber leider ernst gemacht.“

Von einer Latino-Zeitung ins Leben gerufen

Zum zweiten Mal organisiert die Latino-Zeitung „Baleares sin fronteras“ eine Hobby-WM auf Mallorca. Zwölf Teams sind angemeldet, fast alle aus Lateinamerika. „Die Engländer haben kurzfristig abgesagt“, sagt der Veranstalter und Chefredakteur Juan Pablo Blanco. Auch die deutsche Truppe hatte zu kämpfen, Spieler für das Projekt zu gewinnen. Ein MZ-Aufruf half dabei, ein Team auf die Beine zu stellen. Einige Spieler kannten sich von wöchentlichen Treffs zum Kicken auf dem Kleinfeld in Arenal. Die meisten sahen sich zum ersten Mal bei der Generalprobe gegen Peru – falls überhaupt.

Hobby-WM auf Mallorca: Hier hatten die Deutschen gegen die "Inkas" die Nase vorn. / Nele Bendgens

KI kümmert sich um die Aufstellung

„Die Partie ist zur gleichen Zeit wie das Spiel der Deutschen bei der echten WM. Einige haben lieber vor dem Fernseher gehockt“, sagt Baltzer vor dem Anpfiff. „Heute zeigen wir ein anderes Gesicht.“ Aus Mangel an einem Trainer hat der Teamleiter die künstliche Intelligenz genutzt, um eine Aufstellung zu basteln. Die schlug für die Nationalmannschaft eine Fünferkette vor, um die Abwehr zu stabilisieren. Für das Aufwärmen reicht bei den hohen Temperaturen fast schon der Gang aus der Kabine. Das Spiel ist bei Warnstufe Gelb um 17.30 Uhr angesetzt. Geht nicht anders, meint Juan Pablo Blanco. Der Platz in Palmas Stadtviertel Virgen de Lluc gehört dem Rathaus. „Um 22 Uhr müssen wir ihn verlassen und vorher zwei Spiele austragen“, so Blanco.

Abgeklatscht wird wie bei der WM in Amerika. / Nele Bendgens

Nicht nur auf dem Grün gibt es unterschiedliche Taktiken, auch auf der Bank. Die Deutschen greifen zum Sonnenschirm, die Peruaner setzen sich auf die Lehnen, um zumindest im Gesicht etwas Schatten abzubekommen. Nach dem Einlauf ertönen die Nationalhymnen. Anfangs stehen die Deutschen etwas bedröppelt herum, beim „Blüh im Glanze“ ist dann schon Stolz zu erkennen, für sein Land aufzulaufen. Auf der Tribüne hat sich ein deutscher Fanblock aus Spielerfrauen, Kindern und dem Vater des Stürmers Noah Kreuzer versammelt. Die Hoffnung ist groß, schließlich läuft der ein oder andere erfahrene Recken für die Deutschen auf. „Mein Mann spielt für Werder Bremen“, sagt eine der Frauen. „Für die Ü50.“

Altstars gegen Jünglinge

Darin zeigt sich das größte Problem. Die deutsche Elf besteht aus Familienvätern, einige davon kurz vor der Rente. Torwart Andreas Teichmann lässt sein Können immer wieder aufblitzen, aber die Hitze nagt am 63-Jährigen, der allein vom Rumstehen schon platt ist. „Von den Peruanern ist keiner 30 Jahre alt“, sagt er später bei der Abkühlung unter dem Rasensprenger. Zumal die Latino-Teams seit Jahren eingespielt sind und an mehreren Inselwettbewerben teilnehmen. Da hilft es wenig, dass Teichmann in seiner Jugend mit Günter Netzer trainierte. Der Torwart spielte jahrelang für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der vierten Liga. Heute bekommt er es mit flinken Latinos zu tun, die seine Enkel sein könnten. Einige Schüsse kann er abwehren, viele landen aber auch im Netz. Mit 1:5 geht es in die Pause.

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Unser Mann im Tor: Andreas Teichmann / Nele Bendgens

In der zweiten Halbzeit geht es genauso weiter. Die deutsche Mannschaft zerfällt mitunter, bäumt sich aber noch einmal auf. Beim Stand von 1:8 tritt Nils Martello zum Freistoß an und versenkt die Kugel. Das zweite Traumtor an einem Tag. Am Ende wird es aber doch zweistellig: 2:11. „Wir müssen ein Jahr lang eine bessere Mannschaft aufbauen“, analysieren die Spielerfrauen auf der Tribüne. „Unsere Männer wechseln dann besser in den Trainerstab.“ Ehe es so weit ist, stehen noch Spiele gegen Ecuador (28.6., 17.30 Uhr) und Kolumbien an. „Die sind noch besser als Peru“, sagt Blanco.

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