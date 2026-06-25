Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships: Die MZ verlost vier Eintrittskarten für das Finale

Noch bis Samstag läuft das Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships: Spaniens einziges ATP-Turnier auf Rasen findet im Mallorca Country Club in Santa Ponça statt – und steuert nun auf seine entscheidende Phase zu.

Der Donnerstag (25.6.) bringt eines der interessantesten Duelle dieser Woche: Am Nachmittag trifft der spanische Lokalmatador Alejandro Davidovich Fokina auf Grigor Dimitrov. Zwei gegensätzliche Spielertypen: hier der unorthodoxe, mit viel Tempo agierende Spanier, dort der elegante, erfahrene „Rasen-Experte“ aus Bulgarien, der auch auf diesem Belag immer wieder Lösungen findet. Es ist ein Spiel, das sich weniger über große Schlagzeilen definiert als über seine Dynamik – eines, bei dem viele Zuschauer erfahrungsgemäß einfach sitzen bleiben, wenn es begonnen hat. Der Sieger steht im Halbfinale, das bereits am Freitag ausgetragen wird.

Auch im zweiten Viertelfinale geht es um den Einzug in die Vorschlussrunde: Luciano Darderi trifft auf Nuno Borges. Beide haben sich bislang ohne große Ausschläge durch das Turnier gespielt, was in dieser Woche fast schon auffällt. Der Gewinner steht ebenfalls am Freitag wieder auf dem Platz. Die kurzen Wege zwischen den Runden prägen den Rhythmus – und sind in vielen Ballwechseln spürbar.

Bei den Mallorca Championships wird Spitzentennis geboten. / Mallorca Championships

Diese Promis sind derzeit da

Auffällig bleibt dabei die Atmosphäre auf der Anlage. Sie wird zum Wochenende hin voller, ohne ihre Ruhe zu verlieren. Wer hier zuschaut, rückt näher ran an die Details: an den Aufschlagrhythmus, an kleine Gesten zwischen den Punkten, an die Kommunikation mit den Boxen. Viele bleiben länger als geplant, wechseln zwischen den Courts oder verfolgen Trainingssessions aus nächster Nähe.

Auch abseits des Platzes zieht die Veranstaltung Aufmerksamkeit auf sich. Immer wieder sind bekannte Gesichter unter den Zuschauern zu sehen. Am Mittwoch wurde unter anderem Gabriela Sabatini auf der Tribüne gesichtet, ebenso Dieter Bohlen und Tommy Haas. Am Donnerstag schauen mit Jeff Chabot und Dennis Seimen zwei Profis des VfB Stuttgart vorbei – diesmal als Zuschauer.

Mit den Halbfinals am Freitag und dem Endspiel am Samstag nimmt das Turnier nun klar Kontur an. Zwei Tage, die erfahrungsgemäß noch einmal eine andere Dichte entwickeln – sportlich wie auf den Rängen.

Die Mallorca Zeitung verlost für das Finale am Samstag zwei Mal zwei Tickets. Wer die letzten Matches der Woche vor Ort erleben möchte, kann an der Verlosung teilnehmen unter. Dafür einfach eine Mail mit den beiden Namen an preise@mallorcazeitung.es schicken. Noch am Donnerstagabend ziehen wir die Gewinner.