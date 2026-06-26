PSG löst endlich seine Schulden ein: Der Champions-League-Sieger spielt diesen Sommer auf Mallorca
Der französische Spitzenclub kommt zum Test nach Palma
Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat einen prominenten Gegner für das Testspiel anlässlich des Trofeu Ciutat de Palma gefunden. Besser geht es kaum: Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain spielt Anfang August auf der Insel.
Das Testspiel gegen wird am 5. August im Stadion von Son Moix um 20 Uhr angepfiffen. Es ist der vorletzte Freundschaftskick von Real Mallorca. Am 8. August folgt ein weiterer Test gegen einen noch nicht feststehenden Gegner. Am Wochenende darauf startet der Ligabetrieb.
Alles wegen Kang-in Lee
Die Partie gegen PSG kommt wenig überraschend und ist eher überfällig. Beim Wechsel des Südkoreaners Kang-in Lee nach Frankreich vereinbarten beide Mannschaften neben der Ablösesumme in Höhe von 22 Millionen Euro ein Spiel auf Mallorca. Der mallorquinische Anhang darf sich über Weltfußballer Ousmane Dembélé, aber auch Stars wie Nuno Mendes, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia oder Désiré Doué freuen.
Ob Kang-in Lee dann noch beim französischen Erstligisten spielt, ist mehr als fraglich. Der Südkoreaner, der in den vergangenen Spielzeiten nie über die Reservistenrolle hinauskam, steht bei Atlético Madrid hoch im Kurs.
Noch keine Zugänge bekannt
Dauerkartenbesitzer können das Testspiel im Stadion kostenlos verfolgen, der Kartenverkauf für alle anderen Interessenten startet zu einem späteren Zeitpunkt. Bis dahin müsste Real Mallorca noch eine Mannschaft zusammenstellen. Bislang sind nur Abgänge bekannt geworden. Vedat Muriqi und Pablo Maffeo haben den Absteiger bereits verlassen, an zahlreichen anderen Spielern baggert die Konkurrenz. Nun, da der neue Trainer mit Luis García feststeht, dürfte sich gerne in Sachen Neuzugänge etwas tun.
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