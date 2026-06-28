Alejandro Davidovich holt Sieg bei den Mallorca Championships

Alejandro Davidovich hat am Samstag (27.6.) das Finale der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships gewonnen. Der Spanier setzte sich in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:3 gegen den US-Amerikaner Ethan Quinn durch.

Davidovich bekam neben der Trophäe von Veranstalter Edwin Weindorfer ein Schmuckstück geschenkt. "Ich bin froh, die letzte Hürde endlich mal wieder genommen zu haben", sagte der 27-Jährige, der zuletzt fünf Endspiele hintereinander verlor.

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Direkt nach Wimbledon

Nach Liuzhou und Sevilla im Jahr 2019 ist Santa Ponça nun der dritte Turniersieg des Spaniers. Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. "Wir werden im Flieger vielleicht mit Karten spielen", sagte er. Denn es geht direkt nach London, wo es in der nächsten Woche mit dem Grand Slam in Wimbledon weitergeht.