Wenig Spieler, teure Trikots, Dauerkarten-Frust: Real Mallorca hat noch viele Baustellen

Bei Real Mallorcas Trainingsauftakt am Montag (6.7.) dürfte es recht übersichtlich zugehen. Nur 20 Spieler stehen derzeit beim Zweitligisten unter Vertrag. Bei mindestens vier Spielern ist ein Abgang zudem wahrscheinlich: WM-Spieler Johan Mojica hatte sich mit den Fans überworfen und darf gehen, Portugals Nationalspieler Samu Costa steht auf der Wunschliste von Martín Demichelis und seinem neuen Club RB Leipzig. Torwart Leo Román dürfte es zu Erstligaaufsteiger Deportivo A Coruña ziehen. Und Jan Virgili flirtet gleich mit mehreren Erstligisten.

Auch um das langjährige Abwehrduo Antonio Raíllo und Martin Valjent ranken sich zahlreiche Gerüchte. Wahrscheinlich wird Real Mallorca in den kommenden Wochen noch eine zweistellige Anzahl an Fußballern verpflichten müssen. Durch die Verkäufe von Vedat Muriqi, Pablo Maffeo und Cyle Larin ist dafür durchaus Geld in der Kasse.

Der erste Neuzugang

Vorerst steht nur ein Neuzugang fest. Für zwei Millionen Euro sicherten sich die Mallorquiner den Stürmer Adrián Fuentes. Das ist ein stolzer Preis für einen Spätzünder. In Spanien bringt es der bald 30-Jährige erst auf eine Saison in der zweiten Liga. Für den FC Córdoba erzielte er dabei 14 Tore. Dass Real Mallorca dem Madrilenen einen Vier-Jahres-Vertrag gibt, zeugt von großem Vertrauen. Adrián Fuentes soll der Torjäger sein, der den Club zurück in die erste Liga schießt. In Fankreisen heißt es, der Angreifer sei immer mal für ein Traumtor gut, verballere aber gerne auch einfache Chancen. Fuentes teilt sich künftig die Position im Angriffszentrum mit dem Fanliebling Abdón Prats, dessen Dienste nach viel Zeit auf der Erstligabank in der Segunda División wieder gefragt sein dürften. Zudem kehrt Talent Marc Domènech nach einer nicht sonderlich gut gelaufenen Leihe zurück. Der 19-Jährige stand für Zweitligist Ceuta nur 177 Minuten in acht Spielen auf dem Platz. Dabei gelang ihm immerhin ein Tor.

Auch das neue Heimtrikot steht fest. Es erinnert an ein Casino: Was darf es sein, Rot oder Schwarz? 90 Euro kostet es im Onlineshop, 108 Euro, wenn noch ein Name draufgedruckt werden soll. Ein hoher Preis für ein T-Shirt.

Karten Nur 20 Prozent günstiger

Und nicht nur bei den Trikots erntet Real Mallorca Kritik, sondern auch bei den Preisen für die Dauerkarten. Die Fans hätten sich nach dem Abstieg einen größeren Rabatt erhofft. Konkurrent Girona ging beispielsweise 50 Prozent herunter, bei den Mallorquinern sind es nur 20 Prozent.

Derzeit können Dauerkarten nur verlängert werden. Die Tarife betragen zwischen 180 und 535 Euro. Ab dem 28. Juli ist eine neue Mitgliedschaft möglich. Die kostet zwischen 265 und 830 Euro. Zum Vergleich: Beim FC Bayern München sind es 180 bis 910 Euro. Ein zusätzliches Ärgernis ist, dass die Dauerkarte nur die Spiele der regulären Saison beinhaltet. Sollte Real Mallorca auf einen der Plätze drei bis sechs landen und die Play-offs um den Aufstieg spielen, muss der Geldbeutel erneut gezückt werden.

Immerhin sind Testspiele im Preis enthalten. Da gibt es ein Leckerli. Champions League-Sieger Paris Saint-Germain löst seine Schulden ein und kommt am 5. August nach Palma. Die Partie machten beide Vereine beim Transfer von Kang-in Lee nach Frankreich aus.

Die neue Saison startet dann anderthalb Wochen später mit einem Heimspiel gegen Real Valladolid. In der zweiten Liga gibt es außer an Weihnachten keine Pausen.

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