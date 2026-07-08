Muckibude mit Meerblick: In diesen Fitnessstudios auf Mallorca trainiert es sich mit Aussicht

Wenn man beim Cardio-Training oder Gewichte-Stemmen aufs Meer schauen kann, trainiert es sich doch gleich viel angenehmer. Zumindest ein paar Optionen gibt es:

Ocean Fitness (Cala Ratjada):

Vom Fitnessstudio aus auf den Hafen und die Hafenmauer von Cala Ratjada schaut man im Ocean Fitness Seaview & Pool in der Avinguda d’America, 7, in Cala Ratjada. Es liegt nicht weit weg von dem „Goodbye Deutschland“-Lokal Tiki Beach und war in der Sendung auch ab und an zu sehen, als etwa Peggy Jerofke dort trainierte. Das gimnasio betreibt seit einem Jahr der Deutsche Andy Wildermuth, der auf der Website an mehreren Stellen mit dem Meerblick wirbt. Es gibt Cardiogeräte, Laufbänder, Crosstrainer, Fahrräder und einen Gymnastikraum. Kurse gibt es keine. Alle Kunden können aber auch den Pool und die Sonnenterrasse nutzen. In dem Studio trainieren laut Andy Wildermuth auch einige Prominente.

Alle Kunden, die längerfristig kommen, bekommen einen groben Trainingsplan, der im Preis inklusive ist. Der Tagespass kostet 12 Euro, das Wochenticket 32 Euro. Wer 14 Tage lang kommen und trainieren will, zahlt 42 Euro. Der Monat schlägt mit 49 Euro zu Buche, das Jahr mit 449 Euro. Geöffnet ist montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 20.30 Uhr. oceanfitness.es

The Gym Beach (Playa de Palma):

Über dem deutschen Supermarkt und in zweiter Meereslinie an der Playa de Palma (Carrer de Marbella, 15) liegt dieses Fitnessstudio. Von den Laufbändern und den Fahrrädern aus schaut man durch eine Straße aufs Meer. Der Anbieter hat auch einen Ableger in Inca. Der Tagespass in Palma kostet 12 Euro, wer sieben Tage in Folge kommen will, zahlt 34,90 Euro. Hinzu kommen jeweils 5 Euro als Kaution für den Chip. Die 10er-Karte kostet 99,90 Euro und ist drei Monate lang gültig. Wer monatlich bezahlt, wird für das Monatsticket mit 44,90 Euro zur Kasse gebeten. Das halbe Jahr kostet 199 Euro, ein volles Jahr 389 Euro. Zusätzlich sind 29,90 Euro für den Chip und 25 Euro als Registrierungs-Gebühr fällig. Wer ein Handtuch leihen oder den Safe nutzen will, zahlt für beides jeweils einen Euro extra. Geöffnet ist montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 14 Uhr. thegymmallorca.com

Singular Fitness (Puerto Portals):

Boote und Luxusyachten bewundern geht von diesem mitten im Nobelhafen (C/. Puerto Punta Portals, 51, Edificio D5, 2ª Planta) gelegenen Premium-Fitnessstudio aus. Es ist auf personalisierte Kleingruppen-Trainings mit maximal sechs Personen spezialisiert. Neben einem 400 Quadratmeter großen Fitnessraum bietet das gimnasio einen 50 Quadratmeter großen Outdoor-Bereich und einen weiteren Bereich für funktionelles Training. Daneben gibt es beispielsweise Bodypump-, Pilates-, Hatha-Yoga- oder Zumbakurse. Wer nur im Urlaub auf der Insel ist, kann sich für 25 Euro einen Tagespass holen. Der Wochenpass schlägt mit 90 Euro zu Buche, der Monatspass mit 170 Euro. Die 10er-Karte kostet 180 Euro. Geöffnet ist montags bis freitags von 7.30 bis 21 Uhr, samstags und sonntags bis 15 Uhr. singularcenters.com

Onyx Fitness Club (Palma):

Mit Meerblick, während der Kunde sich körperlich betätigt, wirbt auch dieser Anbieter in Palmas Stadtteil Sant Agustí (Avinguda de Joan Miró, 334). „Hast du schon einmal den Sonnenaufgang beobachtet, während du Sport getrieben hast?“, fragt die Website. Von einigen Ecken des Studios aus kann man durch die Häuser in der ersten Meereslinie des Ortsteils aufs Meer schauen. Das Fitnessstudio wurde erst kürzlich renoviert. Auch hier können Mitglieder verschiedene Kurse belegen, etwa Pilates, Zumba, Bodypump, Flamenco oder Spinning. Der Tagespass für Residenten schlägt mit 10 Euro zu Buche, die Monatsgebühr beträgt 54,90 Euro. Ein Quartal (trimestral ) kostet 149,90 Euro. Geöffnet ist der Onyx Fitness Club montags bis freitags von 7 bis 22.30 Uhr, samstags von 9 bis 21 Uhr und sonntags von 9 bis 15 Uhr. onyxfitclub.com

CrossFit Portixol (Palma):

Auch dieser im Carrer Felicià Fuster, 52, ansässige, auf CrossFit spezialisierte Anbieter wirbt auf der Website mit Meerblick. CrossFit Portixol liegt nicht weit weg vom östlichen Ende des Stadtstrandes und bietet 700 Quadratmeter Trainingsfläche. Auch hier sind die Räumlichkeiten und Gerätschaften eigenen Angaben zufolge neu. Wer erst einmal reinschnuppern will, zahlt für eine Session 20 Euro, für zwei 35 Euro, für drei 45 Euro. Die Wochenkarte mit einem Training pro Tag kostet 69 Euro. Weitere Preise erfragen Sie bitte beim Anbieter.

Die Öffnungszeiten sind montags und mittwochs von 7.15 bis 14 Uhr und 15.15 bis 21.30 Uhr, dienstags und donnerstags von 7.15 bis 13 Uhr und 15.15 bis 21.30 Uhr, freitags von 7.15 bis 14 Uhr und 15.15 bis 21 Uhr und samstags von 8.45 bis 12.30 Uhr. Sonntags ist geschlossen. Den aktuellen Plan der jeweiligen Kurse / Trainingseinheiten kann man auf der Website einsehen. crossfit-portixol.es

Fit Corner Mallorca (Port Adriano):

Auch in diesem Studio in El Toro kann man mit Blick auf den Nobelhafen trainieren. Es gibt unter anderem Kurse, in denen man die Gesäß- und Beinmuskeln trainiert. Geöffnet ist montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr, samstags von 9 bis 11 Uhr. FB: Fit Corner Mallorca

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