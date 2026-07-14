American-Football-Spektakel auf Mallorca: Rhein Fire trifft in Palma beim "Battle At The Beach" auf die London Warriors

Ungewöhnliches Gastspiel auf Mallorca: Fans der Sportart American Football kommen am 22. August in Palma auf ihre Kosten, wenn ein reguläres Spiel der neu gegründeten American Football League Europe (AFLE) auf Mallorca gastiert. Nach Informationen der Liga mit Sitz in Hamburg treffen um 20 Uhr die London Warriors auf das deutsche Team Rhein Fire, das lange Zeit in Düsseldorf ansässig war und seit dieser Saison seine Heimspiele in Duisburg austrägt. Das Motto der Partie lautet "Battle At The Beach". Wie die AFLE mitteilt, sollen mit dem Spiel auf Mallorca neue Märkte erschlossen werden.

Liga will neue Märkte erschließen

Die AFLE wurde nach dem Ende der European League of Football (ELF) im Frühjahr 2026 gegründet. Parallel dazu wurde die European Football Alliance (EFA) ins Leben gerufen, so dass es nun zwei konkurrierende europäische Football-Ligen gibt. Viele Teams wechselten in die EFA, darunter auch die beiden deutschen Clubs Munich Ravens und Frankfurt Galaxy. Rhein Fire und auch Berlin Thunder wiederum schlossen sich der AFLE an. Dort steht nach dem 7. Spieltag in der Nordwest-Gruppe Rhein Fire auf Platz 1 der Tabelle, gefolgt von den London Warriors. In der Südost-Gruppe führen die Vienna Vikings die Rangliste an.

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Mit diesem Plakat wirbt die Liga für das Spiel. / AFLE

Die Ligapartie auf Mallorca steigt im Estadi Balear, wo normalerweise der Viertliga-Fußballclub Atlético Baleares des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann seine Heimspiele austrägt. In das Stadion passen 6.500 Menschen. Der Kartenverkauf soll in Kürze starten, wie die Liga mitteilt.