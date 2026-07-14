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Public Viewing auf Mallorca: Hier können Sie das WM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich in Palma auf der großen Leinwand sehen

Deutschland ist zwar schon seit Wochen raus. Aber hier können Sie die Spanier oder Franzosen beim Halbfinale anfeuern

Spaniens Mikel Merino jubelt nach seinem Treffer zum 2:1 im WM-Viertelfinale 2026 gegen Belgien in Los Angeles.

Spaniens Mikel Merino jubelt nach seinem Treffer zum 2:1 im WM-Viertelfinale 2026 gegen Belgien in Los Angeles. / CHRISTOPHER TORRES / EFE

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César Mateu

In Palma wächst die Vorfreude auf das WM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich. Neben der Stadtverwaltung stellen auch mehrere Lokale und Einkaufszentren Großbildleinwände auf. Der Anstoß ist am Dienstag (14.7.) um 21 Uhr.

Für Spanien geht es erst zum zweiten Mal bei einer WM ins Finale. Zuletzt gelang dies 2010, als Carles Puyol die spanische Mannschaft im Halbfinale gegen Deutschland zum Sieg köpfte.

Son Fusteret

Die größte öffentliche Übertragung findet auf dem Festgelände Son Fusteret am Stadtrand statt, auf der Fläche, wo auch das Volksfest Fira del Ram und andere große Events wie Festivals stattfinden. Das Gelände öffnet bereits um 18 Uhr und vor dem Spiel sind Musik und ein Auftritt von DJ und ModeratorJaume Colombàs geplant.

Damit die Zuschauer nach dem Spiel leichter nach Hause kommen, richtet die Bahngesellschaft Serveis Ferroviaris de Mallorca 16 zusätzliche Metroverbindungen ein.

Von der Station Son Fuster Vell fahren zwischen 23.15 und 0.25 Uhr acht Züge im Zehn-Minuten-Takt. Weitere acht Verbindungen starten zwischen 23.05 und 0.15 Uhr am Verkehrsknotenpunkt Estació Intermodal an der Plaça d'Espanya.

Nur wenige Meter von Son Fusteret entfernt überträgt auch die Eivo Sports Bar am Fußballplatz Son Fuster das Spiel auf einer Großleinwand.

Die Mallorca Sports Bar direkt am Son Moix Stadium ist bereits ausgebucht. Ein reservierter Tisch auf der Terrasse mit Hamburger und Bier kostet dort 20 Euro. Stehplätze bietet die Bar für zehn Euro an; darin sind zwei kleine Biere enthalten.

Fanzone in Porto Pi

Das Einkaufszentrum Porto Pi richtet auf der Plaça Pere Claver eine Fanzone für die Halbfinalspiele und das Finale ein. Geplant sind unter anderem ein Kickerturnier, Musik, Foodtrucks sowie Shows für Kinder und Erwachsene.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen Pep Tronik sowie die Gruppen One Man Rocks und Von Bros. Außerdem tritt der Clown Filigrana auf. Die Spiele werden jeweils ab 21 Uhr auf einer Großleinwand gezeigt.

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Auch das Kino Ocimax überträgt das Halbfinale in einem seiner Säle. Der Eintritt kostet 7,30 Euro inklusive Popcorn. Für das süße Popcorn gibt es einen Aufpreis von 50 Cent. Hier kann man sich einen Platz sichern.

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