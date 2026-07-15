Mallorca im Fußball-Fieber: Zum WM-Finale gibt es in Palma wieder ein kostenloses Public Viewing für 20.000 Fans

Spanien steht im WM-Finale und wer so ein Spiel gerne im Rudel auf der Großleinwand schaut, hat Glück: Wie schon beim Halbfinale richtet die Stadt Palma ein Public Viewing auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret aus. Im Finale trifft die spanische Nationalmannschaft am Sonntag (19.7.) auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen England und Argentinien.

Während beim Spiel am Dienstagabend (14.7.) rund 9.800 Fans dabei waren, wird die Kapazität für das Endspiel auf 20.000 Personen erhöht. Der Eintritt ist erneut kostenlos, die Tore öffnen um 18 Uhr. Spielbeginn ist um 21 Uhr. Eine möglichst frühzeitige Anreise ist empfehlenswert. Wie bereits beim Halbfinale sorgt DJ Jaume Colombás vor dem Spiel für musikalische Unterhaltung.

Der Zugang erfolgt über drei Eingänge. Dadurch sollen die Zuschauer schneller auf das Gelände gelangen und zugleich die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden. Auf dem Gelände werden die Serviceangebote verstärkt und die Bereiche neu aufgeteilt. Zudem wird der Ruhe- und Schattenbereich an einen anderen Ort verlegt, um den Komfort für die Besucher zu verbessern. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine spitzen Gegenstände, Glasbehälter, Bengalos, Kühlboxen, Sprays, Klappstühle, alkoholischen Getränke, Bälle oder andere Gegenstände mitgebracht werden, die geworfen werden könnten.

Zusätzliche Busse und U-Bahnen

Wegen des erwarteten großen Andrangs wird zudem ein Sonderfahrplan für den öffentlichen Nahverkehr eingerichtet, um die An- und Abreise zu erleichtern. Die städtischen Verkehrsbetriebe EMT setzen erneut fünf Gelenkbusse ein. Vor dem Spiel wird die Linie 10 je nach Nachfrage ab 18.20 Uhr durch Sonderfahrten zwischen der Haltestelle Sindicat und Son Fusteret verstärkt.

Ab 23 Uhr warten die Busse an der Haltestelle 285 – Son Fusteret. Sobald sie voll sind, fahren sie fortlaufend zur Plaça d’Espanya, bis alle Fahrgäste befördert worden sind. Zusätzlich setzt die EMT Personal ein, das den Einstieg der Passagiere koordiniert.

Ergänzt wird das Angebot durch zusätzliche U-Bahnverbindungen. Geplant sind insgesamt 24 Sonderfahrten zwischen der Station Son Fuster Vell bei Son Fusteret und dem zentralen Bus- und Bahnhof Estació Intermodal an der Plaça d'Espanya. Von der Estació Intermodal fahren zwischen 19.30 und 0.15 Uhr zwölf Züge ab. In der Gegenrichtung werden zwischen 19.40 und 0.25 Uhr ebenfalls zwölf Verbindungen von Son Fusteret zur Estació Intermodal angeboten. Zwischen 23.05 und 0.25 Uhr fahren die Züge in beiden Richtungen alle zehn Minuten. Sämtliche Verbindungen halten an den Stationen Jacint Verdaguer und Son Costa/Son Fortesa.