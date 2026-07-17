Mallorquinischer Basketballer Baba Miller sorgt in der US-Profiliga NBA für Aufsehen

Er misst stattliche 2,11 Meter, hat eine Armspannweite von 2,17 Metern, ist Mallorquiner und sorgt in den USA für Aufsehen. Die Rede ist von Basketballer Baba Miller, der gerade dabei ist, in der NBA, der stärksten und bedeutendsten Basketball-Profiliga der Welt, seine Duftmarke zu setzen. In der Nacht von Sonntag 12.7. auf Montag gelang dem 22-Jährigen im Dienst der Los Angeles Clippers während des Vorbereitungsspiels gegen Utah Jazz Spektakuläres.

15 Punkte in 25 Minuten

So ein direkt verwandelter Wurf von der Mittellinie und ein Dunking. Insgesamt erzielte der Flügelspieler 15 Punkte, darunter fünf Rebounds und zwei Assists innerhalb von 25 Minuten, Pässe, die direkt zu einem Korberfolg führten. Die Erfolge gingen in den sozialen Netzwerken viral, die NBA veröffentlichte Videos des Talents auf ihren Kanälen. Nicht das erste Mal, dass der 22-Jährige aufgefallen war. Bereits im ersten Spiel gegen die Sacramento Kings wusste er zu überzeugen und kam auf zwölf Punkte, fünf Rebounds, einen Assist und drei Blocks in 27 Minuten.

In den USA überraschte Miller viele Beobachter. Und das nachdem er zuvor bei der sogenannten Draft, dem alljährlichen Auswahlverfahren, bei dem NBA-Teams junge Talente verpflichten, lediglich an Position 36 ausgewählt wurde. Damit war nicht automatisch gesetzt und musste sich erst beweisen.

Karriere in Palma begonnen

Basketball-Interessierte, die den Werdegang des Mallorquiners verfolgt haben, dürfte dessen Höhenflug weniger wundern, zumal Miller trotz seiner Jugend schon eine beachtliche Laufbahn vorzuweisen hat. Papa Ababacar Bartolom Miller, kurz Baba genannt, 2004 als Sohn eines senegalesischen Vaters und einer englischen Mutter in Palma geboren, begann seine Karriere in der Nachwuchsabteilung von Bahía San Agustín, besser bekannt als Fibwi Mallorca Bàsket Palma. In der Sportschule des Clubs warf er seine ersten Bälle, als er fünf oder sechs Jahre alt war. Die Begeisterung für Basketball war vom Vater ererbt, der für Inselteams gespielt hatte.

Später zog Baba mit der Mutter nach Madrid, wo er mit zwölf Jahren von Real Madrid verpflichtet wurde. Bereits in dieser Zeit begann sein Name die Runde zu machen. Die weiteren Karriereschritte in Kürze: Mit 17 Jahren debütierte er für die Madrilenen in der Europaliga, und mit Spanien gewann er Gold bei der FIBA-U19-Weltmeisterschaft. 2022 wechselte er in die USA, um zunächst im US-College-Basketball weitere Erfahrungen zu sammeln, unter anderem an der University of Cincinnati. Dort wurde dann auch die NBA auf den Mallorquinr aufmerksam.

In den USA fällt Baba Miller nicht nur durch seine jüngsten Spielaktionen auf, sondern vor allem durch seine Vielseitigkeit. Trotz seiner Größe kann er den Ball führen und von außen werfen. Deshalb wurde er bereits als „Einhorn des Basketballs“ bezeichnet. Gemeint ist ein seltenes Spielerprofil, das Größe, Technik und Distanzwurf verbindet.

Weitere Spanier in der NBA-Vorbereitung

Miller ist nicht der einzige Spanier in der NBA-Vorbereitung. In diesem Jahr nehmen auch Aday Mara, an Position zwölf von den Oklahoma City Thunder ausgewählt, und Sergio de Larrea, an Position 25 von den Lakers ausgewählt, teil.

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