Während ausschließlich in Stadien der USA die letzten und entscheidenden Spiele der WM ausgetragen wurden bzw. werden, hat Mallorcas Fußballclub Nummer eins die Vorbereitungen für die Saison 2026/2027 aufgenommen. Wegen des Abstiegs in die zweite Liga musste der Traditionsverein einige hochkarätige Spieler verabschieden, darunter den von Fans so verehrten Torjäger Vedat Muriqi. Im Gegenzug stellen der Club und der frisch verpflichtete Trainer Luis García eine neue Mannschaft zusammen.

Obwohl zum Saisonauftakt nur ein Monat fehlt – los geht’s am 15. August im Stadion Son Moix in Palma gegen Valladolid – ist das Team noch nicht komplett. García musste sich für die ersten Trainingstage aus der B-Mannschaft bedienen. Immerhin konnte sich der Coach aus Asturien, der in der Saison 2004/2005 als Spieler für das Inselteam tätig war, über die Verlängerung des Vertrags von Iván „Pichu“ Cuéllar um ein Jahr freuen. Der Torhüter aus Extremadura durchbricht mit seiner Unterschrift eine Schallmauer: Mit 42 Jahren ist er der älteste Spieler, der je für Real Mallorca aufgelaufen ist.

Leihgabe aus Deutschland

In den letzten Tagen sind auch drei neue Spieler auf der Insel angekommen: Zito Luvumbo, Aboukaba Soumahoro und Arnau Puigmal. Der Franzose Soumahoro, auf der Insel als „Abou“ gehandelt, wurde den Insulanern vom Hamburger SV überlassen. Der 21-jährige Verteidiger kommt aus der Nachwuchsmannschaft von Paris Saint-Germain und spielte sowohl im Verein der Hansestadt wie auch, eine halbe Saison, zuletzt als Leihgabe der Hamburger an den AS Saint-Étienne.

Kein Neuer hingegen ist der Stürmer Zito Luvumbo. Der 24-jährige Nationalspieler seiner Heimat Angola erregte als 17-Jähriger die Aufmerksamkeit von Manchester United und war schon Ende der letzten Saison kurz bei Real Mallorca. Sein Vertrag enthält eine Option auf Verlängerung, wenn der Club die Rückkehr in die erste Liga schafft.

Ebenfalls ins Visier von Manchester United geriet der katalanische Mittelfeldspieler Arnau Puigmal. Er spielte vier Jahre in den Jugendmannschaften des Clubs. Danach wechselte er zu Almería und schaffte mit dem Team den Aufstieg. Insgesamt 33 Partien bestritt er in der Primera Liga. Die Rückkehr in dieselbe ist das oberste Ziel von Luis García, der nur noch vier Wochen Zeit hat, um eine Mannschaft zu schmieden. Gutes Omen: Ein Trainer desselben Namens, nämlich Luis García, hat Real Mallorca schon einmal trainiert und ist heute Coach von Sevilla – in der ersten Liga.