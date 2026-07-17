WM-Finale Spanien gegen Argentinien: Hier feiert Mallorca das Fußball-Spektakel

Tausende Menschen haben am Dienstag (14.7.) auf dem Messegelände Son Fusteret den Halbfinalsieg Spaniens gegen Frankreich auf der Großbildleinwand verfolgt und bejubelt. Am Wochenende geht die Fußball-WM 2026 in ihre entscheidende Phase: Das Spiel um Platz drei wird am Samstag (18.7.) um 23 Uhr ausgetragen, bevor am Sonntag (19.7.) um 21 Uhr das große Finale zwischen Spanien und Argentinien im MetLife Stadium in East Rutherford steigt. Das Endspiel mit spanischer Beteiligung wird natürlich wieder in Son Fusteret gezeigt – rund 20.000 Fans werden zu dem Mega-Spektakel erwartet. Hier versammeln sich vornehmlich die Spanien-Sympathisanten.

Mallorca in der WM-Ekstase: So hat Palma beim Halbfinalsieg von Spanien gegen Frankreich mitgefiebert / Ana B. Muñoz

Argentinische Fanzone in Son Moix

Wie das Rathaus am Donnerstag (16.7.) bekannt gab, hat es in Abstimmung mit dem argentinischen Konsulat eine separate Fanzone für die Anhänger des argentinischen Teams im Fußballstadium Son Moix eingerichtet. Der Eintritt ist frei und der Einlass ist ab 18 Uhr. Das Stadion bietet eine Großbildleinwand und musikalische Unterhaltung vor dem Anpfiff. DJ und Moderator „El Negro“ González verkürzt die Wartezeit bis zum Spielbeginn um 21 Uhr.

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Tipps, wenn man lieber fernab der Masse die Finale schauen möchte

Hier ist eine Auswahl von Bars und Kneipen, in denen Sie gemeinsam mit anderen Fußballfans den besten Teams zujubeln können.

Palma: Besonders sportnah ist die Mallorca Sports Bar im Estadi Mallorca Son Moix, Camí dels Reis, s/n, mit großer Leinwand und zahlreichen Bildschirmen. In Santa Catalina bietet die Hogan’s Live Bar (Carrer de Monsenyor Palmer, 2) klassische Pub-Atmosphäre.

Ebenfalls beliebt sind Shamrock Palma (Avinguda de Gabriel Roca, 3 ) am Paseo Marítimo, The Corner Bar (Plaça de la Drassana, 9) in La Lonja sowie La Velo Brewery (Carrer de la Indústria, 23) mit zwei Leinwänden draußen für alle, die Fußball mit Craftbeer verbinden möchten.

Auch das Palma 80’s Café (Carrer de Femenies, 2) und die Shelby’s Sports Bar (Placa de Francesc Rossello Pintor, 4) zeigen die Fußball-Matches. Reservierungen sind in den Bars nicht möglich, frühes Erscheinen empfiehlt sich.

Playa de Palma: Der AMØK Mallorca Club lädt ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt zum Finale in den Club ein (Carretera de S’Aranjassa, km 10). Es gibt dort zwei Großleinwände in zwei verschiedenen Bereichen. Man kann das Spiel mit den Originalkommentaren verfolgen oder nur die Bilder sehen und dazu den Sound von Tribu (Latin-Tech) hören.

Der Nachclub Amok lädt für das Finale zum Public Viewing ein. / AMOK

La Terraza Biercenter (Carretera de s’Arenal, 11) zeigt die Spiele per Großbildleinwand und 13 weiteren Fernsehern; Reservierungen sind erst ab sechs Personen möglich. Im Deutschen Eck, (Calle Miguel Pelliza, 5) kann per WhatsApp an Tel.: 634-34 44 23 reserviert werden. Der Bierkönig (Carrer del Pare Bartomeu Salvà, 6) sowie der Megapark (Carretera de l’Arenal, 52) warten ebenfalls mit mehreren Großbildschirmen auf. Auch im Münchner Kindl Biergarten (Carrer Sant Ramon Nonat, 3) gibt es eine große Leinwand.

Cala d’Or: Im The Corner Sportsbar in südöstlichen Santanyí (Carrer d’en Toni Costa, 43) sind keine Reservierungen möglich. Einfach kommen, heißt es hier.

Cala Ratjada: Der Bierbrunnen Sa Font (Carrer Eleonor Servera, 63) bietet eine große Leinwand und mehrere kleinere Bildschirme, nimmt aber keine Reservierung entgegen; deshalb früh kommen. Die Mosquito Sport Bar (Carrer Tritón 22) bittet um Reservierung per WhatsApp unter der Tel.: 659-23 52 48, genauso wie das Dinos XXL (Avinguda Cala Agulla 79) unter der Tel.: 617-41 00 93.

Weitere gute Anlaufstellen für WM-Liebhaber sind in Cala Ratjada Larry's Sportsbar en Bar Juva (Carrer de l'Agulla, 20, gegenüber der Kirche), die Grill Bar Lounge Balu's direkt an der Meerespromenade (Passeig Colom, 19 ) oder die deutsche Kneipe 2 Islas nahe der Son Moll (Carrer des Faralló, 54).

Magaluf: Viele Public-Viewing-Orte konzentrieren sich rund um den Strip; die Reservierungen laufen meist über Instagram: Mavara Lounge (Carrer Francisca Pujol Terrassa, 1); New Revolution (Carrer Punta Ballena, Lokal 8); Alex’s Bar (Carrer General García Ruiz, 3); Tigertiger (Carrer Punta Ballena, 9) und Coco Bongos (Avinguda de l’Olivera, 11).

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Nach dem Motto : "So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere" – einem vielzitierten Ausspruch von Lukas Podolski nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalelf im Halbfinale gegen Italien bei der WM 2006 im eigenen Land – wünschen wir uns alle ein faires und friedliches Endmatch.

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