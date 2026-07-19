WM-Finale: Hier gibt es Public Viewing auf Mallorca
Von Alaró bis Pollença wird das Spiel auf Großleinwänden übertragen
Das WM-Fieber hat inzwischen ganz Mallorca erfasst. Am Sonntag (19.7.) kämpfen Spanien und Argentinien um den Titel. Für beide Fanlager geht es um einen großen Traum: Die spanischen Anhänger hoffen darauf, nach 16 Jahren erneut den WM-Pokal in die Höhe stemmen zu können. Die Argentinier setzen dagegen darauf, dass der amtierende Weltmeister seinen Titel verteidigt.
Anstoß ist um 21 Uhr. Wer sich das Spiel lieber in einer Bar oder Biergarten anschauen möchte, findet hier eine Übersicht.
Wer lieber das Spiel in Begleitung vieler Menschen sehen möchte, kommt auch auf seine Kosten. Zahlreiche Gemeinden stellen Großleinwände auf öffentlichen Plätzen auf und organisieren Fan-Zonen, DJ-Auftritte, Konzerte und weitere Aktivitäten. Einige Rathäuser haben sogar das Programm ihrer Patronatsfeste geändert, um Platz für das WM-Finale zu schaffen.
Alaró
In Alaró wird das Spiel ab 20 Uhr auf der Plaça de la Vila übertragen. Vor dem Anpfiff tritt DJ Marieta auf.
Alcúdia
Die Großleinwand steht am Passeig de la Mare de Déu de la Victòria. Nach dem Spiel tritt die Gruppe „Val 9“ auf.
Algaida
Das Rathaus hat die Tanzaufführung der Escola de Música i Danses de Mallorca verschoben, damit Einwohner und Besucher das Finale verfolgen können.
Binissalem
Treffpunkt ist die Plaça de l’Església. Nach dem Spiel tritt die „Orquestra Galatzó“ auf.
Bunyola
In Bunyola wird das Finale auf der Plaça de Bunyola gezeigt.
Calvià
In der Gemeinde Calvià kommen die Fans auf der Plaça de Son Caliu zusammen.
Campos
Auf den Tennisplätzen von Sa Ràpita werden eine Großleinwand und ein Bereich mit Foodtrucks eingerichtet. Die Veranstaltung findet im Rahmen der örtlichen Feierlichkeiten statt.
Consell
Die Großleinwand wird letztlich auf der Plaça Major und nicht in Cas Txeco aufgestellt. Grund ist die große Zahl an Fans, die erwartet wird.
Inca
In Inca wird das Finale auf der Plaça d’Espanya übertragen.
Lloseta
Treffpunkt für die Fans ist die Plaça Espanya.
Pollença
In Pollença wird das Spiel auf der Plaça Miquel Capllonch gezeigt.
Porreres
In Porreres wird der Parc n’Hereveta zum Treffpunkt der Fußballfans.
Sant Llorenç des Cardassar
Im Rahmen der Feierlichkeiten von Sa Coma wird die Großleinwand am Kreisverkehr mit den Palmen aufgebaut.
Santanyí
In Cala d’Or wird das Finale auf der Plaça Costa übertragen.
Santa Eugènia
Einwohner und Besucher können das Spiel ab 20 Uhr auf der Plaça de Santa Eugènia verfolgen.
Santa Margalida
Auf der Plaça Cervantes gibt es ab 19 Uhr eine Fan-Zone mit DJ-Musik. Anschließend wird dort das Finale übertragen.
Sineu
In Sineu wird das Spiel auf der Plaça de l’Església gezeigt.
Sóller
In Sóller kommen die Fans auf der Plaça Constitució zusammen.
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