Real Mallorca bestreitet Testspiel gegen Bundesligaaufsteiger Elversberg

Reizvolles Testspiel für deutsche Mallorca-Residenten: Bundesliganeuling SV Elversberg gastiert am Samstag, 8. August, um 21 Uhr im Stadion Son Moix von Palma, um in einem Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten Real Mallorca anzutreten. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams. Für beide ist es zugleich Teil der Vorbereitung auf die neue Saison. Noch gibt es keine Eintrittskarten für die Partie zu kaufen.

Test gegen saudische Teams

Erstligaabsteiger RCD Mallorca reist zuvor am 24. Juli ins Trainingslager nach Marbella. Während des siebentägigen Aufenthalts in einem Hochleistungszentrum für Profivereine in Andalusien bestreitet das Team von Trainer Luis García zwei Testspiele gegen saudi-arabische Clubs. Das erste Spiel gegen Al-Fateh findet am 25. Juli statt, das zweite am 30. Juli gegen die U21 von Al-Ittihad aus Dschidda. Es ist zugleich der letzte Tag des Trainingslagers. Wenige Stunden nach dem Spiel kehren die Mallorquiner auf die Insel zurück.

Champions-League-Sieger in Palma

Am 5. August steht dann die 48. Ausgabe des "Trofeo Ciutat de Palma" an mit einem Spiel gegen den französischen Meister und Champions-League-Sieger Paris St. Germain. Drei Tage später, am 8. August, beendet der RCD Mallorca seine Vorbereitung mit dem letzten Testspiel gegen den SV Elversberg.

Der Verein aus dem Saarland schaffte in der vorigen Zweitligasaison als Tabellenzweiter den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Die Premiere im Fußball-Oberhaus will man am kleinsten Bundesliga-Standort offensichtlich besonders akribisch angehen, denn der Verein startete die rund achtwöchige Saisonvorbereitung bereits Ende Juni als erster Bundesligist. Dazu gehören zahlreiche Testspiele, darunter auch gegen ausländische Teams. Die Bundesliga-Saison startet dann für den Verein am 29. August.

Für Real Mallorca beginnt der Zweitliga-Ernst etwas früher am 16. August mit einem Heimspiel gegen Real Valladolid.