14-Meter-Rampe und fünf Sprungschanzen: Jetzt Tickets für die Motocross-Show Soloflow Freestyle auf Mallorca sichern

Der Motor brüllt, die Rampe kommt näher, dann hebt die Maschine ab, fliegt meterhoch durch die Luft. Dann der Moment, in dem die Fahrer das Publikum mit ihren spektakulären Sprüngen und waghalsigen Tricks begeistern. Bereits zum dritten Mal können Fans auf Mallorca am 10. Oktober bei der Motocross-Show Soloflow Freestyle mitzittern, ob bei den Stunts in luftiger Höhe alles gut geht. 2024 und 2025 fand das Event – eine Mischung aus Sport, Feuershow und Party inklusive Tanz- und Gesangseinlagen – noch in Palmas Stierkampfarena statt. Nach Beschwerden der Anwohner über Lärm nach dieser und anderen Veranstaltungen in der Plaza de Toros dürfen dort vorerst keine Veranstaltungen mehr mit Musik oder hohem Lautstärkepegel organisiert werden.

Zuletzt fand die Show in der Stierkampfarena in Palma statt. / GERMAN POZO

Auch Soloflow-Freestyle-Gründer und Motocross-Fahrer Edgar Torronteras musste im Anschluss an das Event 2025 eine Strafe bezahlen. „Nach Showende kam es in den umliegenden Straßen zu Lärmbelästigung. „Das hat die Stadt Palma, die das Event selbst unterstützt hat, dazu veranlasst, mich als Organisator dafür verantwortlich zu machen“, erzählt der 46-Jährige. Er meint, dass die Ortspolizei zuständig dafür gewesen wäre, auf den Straßen für Ordnung zu sorgen. Beide Parteien einigten sich auf ein letztlich symbolisches Bußgeld von 3.000 Euro.

Vorteile des neuen Standorts

Die Shows in der Stierkampfarena will Torronteras zwar nicht missen, der Standortwechsel ins Velódrom in Palma in diesem Jahr bringe aber auch Vorteile mit sich: „Da dort mehr Platz ist, kann ich nun fünf Rampen aufstellen“, sagt Torronteras. Darunter sei auch eine 14 Meter hohe, die bisher erst zweimal zum Einsatz gekommen sei.

Im Gegensatz zur Stierkampfarena haben in der Halle des Velódrom mit rund 6.000 Personen zwar etwas weniger Zuschauer Platz. Dafür kann der in Barcelona geborene Torronteras erstmals Pässe für eingefleischte Fans (superfanáticos) anbieten. „Sie werden unter anderem die Show direkt an der Strecke mitverfolgen und können die Fahrer abklatschen.“ Dieses Jahr werden es insgesamt zehn Spanier sein, die dem Publikum das Staunen beibringen werden.

10. Oktober, 20 Uhr, Carrer de l’Uruguai, s/n, Palma, Eintritt: ab 20 Euro (Kinder zwischen 3 und 11 Jahren), ab 30 Euro (Erwachsene), Karten/Infos: soloflowfreestyle.com

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