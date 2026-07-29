Kartenvorverkauf für Real Mallorca gegen Paris Saint-Germain und Elversberg hat begonnen

Der Ticket-Vorverkauf für das Freundschaftsspiel zwischen Real Mallorca und Paris Saint-Germain (PSG) hat begonnen. Der französische Meister und zweimalige Champions-League-Sieger tritt am Mittwoch (5.8.) ebenfalls um 21 Uhr gegen den Zweitligisten von der Insel im Spiel um den 48. Stadtpokal von Palma (Trofeu Ciutat de Palma) an.

Gespickt mit internationalen Stars

Zum Kader von PSG, das von dem Spanier Luis Enrique trainiert wird, gehören internationale Stars wie Ousmane Dembélé, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia und Nuno Mendes. Allerdings dürften nicht alle von ihnen im Stadion Son Moix antreten, da sich mehrere Nationalspieler zuletzt nach ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft noch im Urlaub befanden.

Fest steht hingegen, dass der frühere Mallorca-Spieler Kang-In Lee nicht mit von der Partie sein wird. Wie dieser Tage bekannt wurde, wechselt der Mittelfeldspieler zur neuen Saison zum spanischen Spitzenklub Atlético de Madrid. Er unterschrieb für fünf Spielzeiten. Der Auftritt von PSG geht auch auf eine Vereinbarung zurück, die die Franzosen und Real Mallorca beim Wechsel von Kang-In Lee nach Paris getroffen hatten. Der Südkoreaner spielte von 2021 bis 2023 auf der Insel.

Wichtiger Test vor Saisonbeginn

Für Real Mallorca ist das schillernde Duell mit dem Hauptstadtclub aus Frankreich das erste Spiel der Saison 2026/27 in Son Moix. Zugleich handelt es sich um den vorletzten Test der Mannschaft von Trainer Luis García vor dem Beginn der zweiten Liga, in die der mallorquinische Verein am Ende der vorigen Saison abgestiegen war. Zugleich ist es eine wichtige Standortbestimmung für das neu zusammengewürfelte Insel-Team.

Eintrittskarten für das Spiel gegen PSG gibt es ab 35 Euro online hier. Dauerkarteninhaber erhalten gegen PSG kostenlosen Eintritt.

Bundesliga-Aufsteiger auf Mallorca

Auch Karten für die Testbegegnung von Real Mallorca mit Bundesliga-Neuling SV Elversberg am Samstag (8.8) um 21 Uhr sind bereits im Vorverkauf. Die Tickets für das Testmatch gegen Elversberg gibt es ab 30 Euro unter derselben Online-Adresse.