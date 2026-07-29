Segel-Elite nimmt Kurs auf Mallorca: Am Samstag startet die Copa del Rey

Bald füllt sich die Bucht von Palma wieder mit Dutzenden großen Segelschiffen – die 44. Ausgabe der Copa del Rey steht an. Vom 1. bis zum 8. August kämpfen mehr als 100 Boote aus fast 20 Ländern in verschiedenen Klassen um den Sieg. Mehr als 1.200 aktive Teilnehmer werden erwartet, so viele wie seit Jahren nicht mehr, heißt es seitens der Organisatoren aus dem Real Club Náutico in Palma. Weil die Wettbewerbe vom Land aus schwierig zu verfolgen sind, gibt die MZ einen kleinen Leitfaden für die Veranstaltung an die Hand.

Wer sind die Favoriten?

Mit am spannendsten dürfte es in der Klasse Uber ORC B werden. Allein dort treten 24 Boote aus zehn Ländern an. In Palma dabei ist auch der aktuelle Weltmeister der Klasse, der Argentinier Julián Somodi, mit seiner „Katara“. Darüber hinaus nehmen weitere Boote der Weltspitze an dem Wettbewerb teil, die in diesem Jahr bereits hochklassige Regatten gewonnen haben. Unter anderem der Bruder des Schauspielers Antonio Banderas, Javier, der mit seiner „Teatro del Sojo-San Miguel“ ebenfalls zum Favoritenkreis gehört. In der Klasse Sail Racing ORC A gibt es unter anderem das Duell des Weltmeisters gegen den Europameister. Die „DK46“ des Spaniers Nacho Montes muss den Schweden Niklas Zennström im Zaum halten, der mit seiner „Rán“ amtierender Weltmeister in dieser Klasse ist. Weitere vier Klassen gehen bei der Copa del Rey an den Start, darunter eine reine Frauenklasse.

Beim Segeln entstehen spektakuläre Bilder, wie hier auf Lanzarote. / Nico Martinez

Wann spielt sich was ab?

Die Veranstaltung dauert zwar von Samstag bis Samstag, die eigentliche Regatta startet aber erst am Dienstag. Davor steigen soziale Events wie etwa Konzerte, Partys oder ein Kinofilm. Besonders reizvoll dürfte die Crew-Party am Dienstag (4.8.) werden, wo der bekannte Koch Koldo Royo 200 Kilogramm Krake von der Insel zu einem frit verarbeitet. Der Zugang zum Club ist prinzipiell für alle offen, allerdings gibt es je nach Anlass spezielle Sicherheitskontrollen – etwa, wenn König Felipe VI. auf dem Gelände ist – oder es wird bei Überfüllung der Einlass gestoppt. Nur der Kinoabend am Sonntag ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Wann und wo kann man am besten die Boote bestaunen?

Direkt auf dem Clubgelände oder bei der Abfahrt vormittags gegen 10.30/11 Uhr und bei der Rückkehr der Boote gegen 16.30/17 Uhr. Gut zu sehen ist vom Land aus auch die Regatta der Frauen-Klasse, die zwischen Dienstag und Freitag zwischen der Kathedrale und Portitxol relativ nahe an der Küste stattfindet.

Fährt der König denn mit?

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Das kann beim Club Náutico niemand sicher sagen. In den vergangenen Jahren war er aber immer dabei. Sein Boot, die „Hispania“, gehört zu den Favoriten in der Klasse ORC 0.

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