Rafael Nadal expandiert nach Asien: Neue Tennis-Akademie in Indonesien
Mallorcas Tennis-Altstar Rafa Nadal bastelt weiter an seinem Imperium. 2028 soll ein neues Tenniszentrum auf der Insel Lombok eröffnen. Die Luxusmarke Hyatt ist dabei
Die Rafa Nadal Academy treibt ihre internationale Expansion mit einem neuen Tenniszentrum auf der indonesischen Insel Lombok voran. Das Rafa Nadal Tennis Center soll Anfang 2028 an der Südküste eröffnen. Es ist der erste Standort der mallorquinischen Akademie in Südostasien.
Wie das Unternehmen von Mallorcas Tennisstar in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind vier Tennisplätze und vier Padel-Plätze geplant. Das Zentrum richtet seine Programme an Spieler aller Altersgruppen und Leistungsstufen. Grundlage seien eigene Trainingsmethoden, die Rafa Nadal mit seinem Trainerteam in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt habe.
Internationales Potenzial
„Wir freuen uns sehr über die Eröffnung“, sagte Maribel Nadal, stellvertretende Generaldirektorin der Rafa Nadal Academy. Lombok habe internationales Potenzial. Das Projekt solle die Trainingsmethode und die Begeisterung für den Sport neuen Generationen von Spielern aus aller Welt näherbringen. Eingebettet wird die Akademie in ein neues Resort mit drei Boutique-Hotels und 150 Villen. Langfristig soll es 500 Wohnvillen geben. Die Luxus-Marke Hyatt übernimmt die Leitung.
Neben dem ersten Standort in Manacor gibt es weitere Rafa Nadal Academies in Marbella, Kuwait, Mexiko, Griechenland und Hong Kong. Weitere Zentren sollen zudem in der Dominikanischen Republik und in Brasilien eröffnet werden.
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