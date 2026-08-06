Real Mallorca schlägt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain deutlich mit 3:0

Real Mallorca hat Paris Saint-Germain am Mittwochabend (5.8.) im Stadion Son Moix mit 3:0 besiegt und damit den Stadtpokal Ciutat de Palma gewonnen. Vor 17.524 Zuschauern erzielten Zito Luvumbo, Jan Virgili und Antonio Raíllo die Tore gegen den zweimaligen Champions-League-Sieger.

Das neu formierte Team aus Mallorca zeigte gegen den noch nicht eingespielten französischen Meister jene Eigenschaften, die Trainer Luis García von seiner Mannschaft verlangt: Mut, hohes Pressing und Intensität. Bereits bei den Vorbereitungsspielen in Marbella hatten die Inselkicker einen guten Eindruck hinterlassen.

Luvumbo und Virgili sorgen für Begeisterung

Besonders auffällig spielte Luvumbo. Der Angolaner, eine von bisher sieben Neuverpflichtungen im Kader, erzielte bereits sein viertes Tor im dritten Vorbereitungsspiel. Über die rechte Seite stellte er die PSG-Abwehr immer wieder vor Probleme.

Auch Jan Virgili nutzte die große Bühne. Der Katalane traf zum zwischenzeitlichen 2:0 und empfahl sich mit einer engagierten Leistung für weitere Aufgaben. Nach seinem Treffer riefen die Fans auf den Rängen spontan: „Virgili, bleib!“ Hintergrund ist, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler den Club bei einem lukrativen Angebot noch verlassen könnte.

PSG war ohne zahlreiche Stars wie Dembelé, Vitinha, Joao Neves, Doué und Barcola nach Mallorca gereist. Dennoch standen mehrere international hoch gehandelte Spieler auf dem Platz. Luis Enriques Mannschaft bestritt zudem ihr erstes Vorbereitungsspiel vor dem europäischen Supercup.

Die erste Chance gehörte den Gästen. Khvicha Kvaratskhelia, einer der auffälligsten PSG-Spieler, tauchte bereits nach zwei Minuten gefährlich vor dem Tor auf, doch Arnau Tenas im Tor von Mallorca reagierte rechtzeitig. Wenig später traf PSG-Stürmer Ibrahim Mbaye die Latte.

Mallorca übernahm anschließend zunehmend die Kontrolle. In der 20. Minute kombinierten Darder und Virgili im Mittelfeld. Luvumbo setzte sich hinter der Abwehr ab und überwand PSG-Torwart Safonov aus spitzem Winkel zum 1:0.

PSG blieb bei einzelnen Angriffen gefährlich. Einen Schuss von Mayulu wehrte Tenas ab. Mallorca ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. In der 39. Minute eroberte Darder mit hohem Einsatz den Ball, spielte mit Adri einen Doppelpass und legte für Virgili auf. Der Flügelspieler erhöhte auf 2:0.

Raíllo entscheidet die Partie per Kopf

Zur zweiten Halbzeit brachte Luis García unter anderem Álex Sala, Soumahoro, Antoniu Roca und Antonio Sánchez. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff fiel der dritte Treffer. Nach einer Ecke köpfte Kapitän Raíllo den Ball unhaltbar für den eingewechselten Torwart Chevalier ins Netz.

Trotz weiterer Wechsel blieb Mallorca gut organisiert. Die Spieler hielten sich an die Vorgaben und suchten weiter nach freien Räumen. Das Tempo nahm im Laufe der Partie ab, möglicherweise auch eine Folge der tropischen Temeraturen um die 30 Grad und der hohen Luftfeuchtigkeit.

Dennoch kam Mallorca immer wieder zu Chancen. Etwa durch Antonio Sánchez, der mit einem Distanzschuss nur knapp das Tor verfehlte. PSG hingegen konnte nicht mehr reagieren. Die Mannschaft wirkte im ersten Testspiel des Sommers zunehmend erschöpft. Mallorca brachte den Vorsprung sicher über die Zeit und behielt den Stadtpokal Ciutat de Palma ein weiteres Jahr auf der Insel.

Der deutliche Erfolg dürfte dem nach dem Abstieg neu formierten Team Selbstvertrauen für die bevorstehende Saison in der zweiten spanischen Liga geben und die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr in die erste Liga nähren.

Das erste Ligaspiel gegen Valladolid steht am 15. August an. Dann muss Mallorca bestätigen, dass die Fortschritte aus der Vorbereitung auch im Wettbewerb Bestand haben.