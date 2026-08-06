Stadionatmosphäre in Palma erleben: Gewinnen Sie mit der MZ Tickets für das Spiel zwischen Real Mallorca und SV Elversberg
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Nach einem fulminanten Sieg gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, steht am Samstag (8.8.) der nächste Termin für Real Mallorca an. Im heimischen Stadion Son Moix tritt die Elf von Trainer Luis García gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg an. Es handelt sich um das letzte Vorbereitungsspiel für die Inselkicker, bevor am 15. August die Saison in der zweiten Liga startet.
Die MZ verlost unter den Abonnenten doppelte Eintrittskarten für das Spiel. Registrieren Sie sich mit Ihrem MZ-Abo und sicher Sie sich die Chance auf die Tickets. Die Gewinner werden per Email informiert.
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