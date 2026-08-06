Stadionatmosphäre in Palma erleben: Gewinnen Sie mit der MZ Tickets für das Spiel zwischen Real Mallorca und SV Elversberg

Nach einem fulminanten Sieg gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, steht am Samstag (8.8.) der nächste Termin für Real Mallorca an. Im heimischen Stadion Son Moix tritt die Elf von Trainer Luis García gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg an. Es handelt sich um das letzte Vorbereitungsspiel für die Inselkicker, bevor am 15. August die Saison in der zweiten Liga startet.

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