Turbulentes Testspiel: Real Mallorca und SV Elversberg trennen sich mit einem Unentschieden

Kein Sieger, aber jeweils ein Tor und zwei rote und zwei gelbe Karten auf jeder Seite waren das Resultat des Testspiels zwischen Real Mallorca und der SV Elversberg am gestrigen Samstagabend (8.8.). Beim 1:1-Unentschieden im Stadion Son Moix lieferten sich der Zweitligist von der Insel und der Bundesliga-Aufsteiger ein kämpferisches, teilweise giftiges Spiel, bei dem zunächst Elversberg in Führung ging und Mallorca in der zweiten Hälfte ausgleichen konnte.

Frühe Rote Karte und Rudelbildung

Vor nur 5.635 Zuschauern, darunter auch einigen Anhängern der SVE, trat der Gast aus dem Saarland von Anfang an kämpferisch auf, als würde es bereits um Punkte in der höchsten deutschen Spielklasse gehen. Obwohl man erst am Samstag aus Deutschland angereist war, schaffte es das Team von Trainer Vincent Wagner, die Hausherren gleich unter Druck zu setzen. Eine Folge der anfänglichen Dominanz war ein Foul von Aboubaka Soumahoro an Lukas Petkov kurz vor der Strafraumgrenze, für das der Real-Verteidiger als letzter Mann in der zehnten Minute die Rote Karte sah. Die Emotionen kochten auf beiden Seiten hoch, es kam zu einer Rudelbildung und einer weiteren Gelben Karte für Sergi Darder. Im Laufe der Partie sollten weitere Karten für beide Seiten folgen.

Spätestens von da an entwickelte sich eine teilweise giftige Partie, bei der die Gäste aus Deutschland dominierten. Trotz ihrer Überlegenheit konnten sie aber keine zwingenden Torchancen erzwingen. Real schloss seinerseits die Räume, rückte enger zusammen und versuchte, über Konter gefährlich zu werden. Gegen Ende der ersten Halbzeit befreite sich RCD Mallorca etwas aus der Umklammerung und hatte sogar ein paar gute Chancen, in Führung zu gehen. David López kam zu einem Kopfball, Fuentes schloss nach einem langen Solo ab, brachte bei seinem Schuss jedoch nicht mehr genügend Kraft hinter den Ball. Am Ende ging man torlos in die Pause.

Platzverweis für Elversberg bringt Gleichzahl

Die zweiten 45 Minuten begann Elversberg wieder offensiver und drückte Mallorca in seine Hälfte zurück. In der 54. Minute ging ein Schuss von Lasse Günther nur knapp am Tor von Arnau Tenas vorbei. Mitten in diese Drangphase dezimierten sich die Saarländer aber selbst. Noah Darvich musste in der 57. Minute nach einem harten Tritt gegen Antoniu Roca vom Platz. Damit waren beide Mannschaften wieder zu zehnt.

Elversberg nahm anschließend acht Wechsel auf einmal vor. Einer der Eingewechselten sorgte kurz darauf für die Führung. Maximilian Rohr verlängerte eine Ecke in der 64. Minute per Kopf weiter und traf zum 0:1 für die Gäste.

Nach dem Spiel versammelt Trainer Wagner die SVE-Mannschaft um sich für eine erste Manöverkritik. / Klaus Späne

Damit lag Mallorca erstmals in der Vorbereitung auf die kommende zweite Liga zurück. Und das, nachdem man wenige Tage zuvor Paris Saint-Germain vom Platz gefegt hatte. Die Reaktion folgte allerdings schnell. Nur vier Minuten später eroberte das Team von Trainer Luis García nach gutem Pressing den Ball. Antonio Sánchez kam am Strafraum zum Abschluss. Sein Schuss wurde von einem Elversberger Verteidiger abgefälscht und landete zum 1:1 im Tor.

In der Folge konnte Real das Spiel wieder offener gestalten und kam auch zu weiteren Torchancen. Auch die SV Elversberg versteckte sich nicht, konnte aber ebenfalls keinen weiteren Treffer erzielen. Am Ende trennte man sich 1:1. Beide Trainer nutzten den Test für zahlreiche Wechsel. Das Team Elversberg reiste seinerseits nach dem Spiel am selben Abend wieder zurück nach Deutschland.