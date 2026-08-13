Passionierte Läufer kommen auf Mallorca bei diesen Events auch im August voll auf ihre Kosten

Der diesjährige Palma Marathon am 18. Oktober ist zwar ausverkauft, aber Mallorca hat für Läufer noch mehr zu bieten. Nicht umsonst hat sich die Insel in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Ziele für Fans dieser Sportart entwickelt. Vor allem Volksläufe (curses populars) erfreuen sich großer Beliebtheit. Hier eine Auswahl der Angebote, die noch im August anstehen.

Diesen Freitag (14.8.) startet die Cursa Popular de na Tesa in Marratxí. Bei der 18. Ausgabe des volkstümlichen Rennens stehen in dem Ortsteil von Marratxí ab 19 Uhr eine drei Kilometer lange Wanderstrecke sowie Läufe über sechs und neun Kilometer auf dem Programm. Kinder laufen 700 Meter. Organisiert wird die Veranstaltung vom Club Marathon Mallorca gemeinsam mit der Associació de Joves Festa Pla «D». Anmeldung über elite chip.net bis heute (13.8.), 23.59 Uhr.

Marratxí, Montuïri, Ses Salines

Für Samstag (15.8.) ist die anspruchsvollere Cursa Popular Mal Pas-Bonaire angesetzt. Start um 19 Uhr am Kreisverkehr hinter dem Restaurante 5 Arroces im Küstengebiet von Mal Pas-Bonaire-Manresa. Der Lauf in der zu Alcúdia gehörenden Gemeinde über eine Distanz von 8,6 Kilometern richtet sich an Läufer verschiedener Alters- und Leistungsklassen, die in jeweils sechs Männer- und Frauenkategorien antreten. Anmeldung über elitechip.net. Seit 11. August beträgt die Teilnahmegebühr 14 Euro plus zwei Euro Chipmiete.

Die nächste Laufmöglichkeit ist die Cursa 2 Milles Sant Bartomeu in Montuïri am Freitag, 21. August. Bei dem niedrigschwelligen Volkslauf im Rahmen der Patronatsfeiern zu Sant Bartomeu können Läufer verschiedener Altersklassen antreten. Die Hauptstrecke führt über 3.218 Meter durch den Ort im Inselinneren. Veranstalter ist die Gemeinde Montuïri gemeinsam mit dem Club Atletisme Montuïri. Neben Senioren, Junioren und Veteranen können auch Kinder und Jugendliche teilnehmen. Die Streckenlänge richtet sich nach der Altersklasse: von 100 Meter bis 3.218 Meter für Senioren, Junioren und Veteranen. Wer sich bis Donnerstag, 20. August, 20 Uhr via elitechip.net anmeldet, zahlt vier Euro Startgebühr sowie zwei Euro für den Chip zur Zeitmessung. Am Veranstaltungstag kostet die Anmeldung zehn Euro.

Am Samstag, 22. August, geht die Carrera a Peu de Sa Colònia des Santi Jordi a Ses Salines an den Start. Dieser einfache, 5,9 Kilometer lange Volkslauf im Süden verbindet Colònia de Sant Jordi mit Ses Salines. Teilnehmen können Läufer unterschiedlicher Alters- und Leistungsklassen. Die Anmeldung ist bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Genaue Startzeit und Einzelheiten unter elitechip.net.

Am Sonntag, 23. August, steigt die 41. Cursa Popular Sant Bartomeu und die XI Marxa Nòrdica in Capdepera. Ein Doppel-Event mit Volkslauf und Nordic Walking (Marxa Nòrdica). Zusätzlich gibt es Kinderläufe. Die rund sechs Kilometer lange Strecke führt durch Straßen und Umgebung des Ortes in der Nähe von Cala Ratjada. Beim Hauptlauf gibt es Kategorien (männlich, weiblich) für die unterschiedlichen Jahrgänge. Anmeldung bis Samstag, 22. August, 20 Uhr über elitechip.net kostenlos. Wer sich erst am Veranstaltungstag einschreibt: ab 18 Uhr am Veranstaltungssekretariat an der Plaça de l’Orient für fünf Euro.

Wandern und Rennen

Die im Nordosten gelegene Gemeinde Santa Margalida lädt für Freitag, 28. August, Läufer, Wanderer und Kinder zur Cursa La Beata ein. Auf dem Programm stehen ein 7,4 Kilometer langer Hauptlauf, eine Caminada (Wanderung) über 4,4 Kilometer und Kinderläufe. Die Hauptstrecke besteht aus fünf Runden à 1.480 Meter durch den Ort. Insgesamt kommen die Teilnehmer auf 7.400 Meter und 85 Höhenmeter. Bei der Wanderung absolvieren die Teilnehmer drei Runden. Auch Staffelmannschaften mit zwei bis fünf Mitgliedern können beim Hauptlauf antreten. Anmeldung bis zum Tag vor dem Rennen zum günstigeren Vorverkaufspreis möglich. Einschreibemöglichkeit auch am Veranstaltungstag gegen Aufpreis.

Die anspruchsvollere Cursa Malats de Turmell findet am Samstag, 29. August, in Sant Llorenç des Cardassar statt. Zur Auswahl stehen ein rund zehn Kilometer langer Lauf und eine kürzere Strecke über etwa 5,6 Kilometer. Der lange Lauf beginnt um 19 Uhr, die Kurzdistanz um 19.25 Uhr. Spätestens um 20.25 Uhr müssen die Teilnehmer im Ziel sein. Mitmachen dürfen Läufer ab 16 Jahren.

Veranstaltungssekretariat an der Plaça de l’Orient für fünf Euro.

Berglauf in Fornalutx

Der August endet mit dem Berglauf KMV Portell de Sa Costa am Sonntag, 30. August, in Fornalutx. Die Strecke durch die Serra de Tramuntana ist zugleich die Vereinsmeisterschaft im Vertical Kilometer des balearischen Bergsportverbands FBME. Insgesamt dürfen höchstens 150 Teilnehmer starten. Die Jahrgänge 2011, 2012 absolvieren eine verkürzte Variante von 1,9 Kilometer, die übrigen Läufer 3,8 Kilometer, bei 791 Höhenmetern und einer Steigung von 21,4 Prozent. Erste Startzeit ist um 8.30 Uhr. Teilnahme 15 Euro. Anmeldeschluss Samstag, 29. August um 21 Uhr. Für Teilnehmer ohne Verbandslizenz endet die Anmeldefrist bereits am 27. August, 20 Uhr.

Mehr Infos unter elitechip.net

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