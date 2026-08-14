Neu an der Playa de Palma: Hier kann man jetzt direkt am Strand Fußball und Volleyball spielen

Wer an der Playa de Palma nicht nur baden, sondern auch Sport treiben möchte, hat dafür jetzt ein neues Angebot. Die Stadt Palma hat am Strand von Can Pastilla, also auf Höhe des Balneario 15, erstmals eine dauerhafte Sportzone direkt am Strand eingerichtet. Zur Verfügung stehen zwei Beachsoccer-Felder und ein Beachvolleyballfeld.

Die neue Sportzone ist Teil der kürzlich genehmigten Konzessionen für die Nutzung und Bewirtschaftung der Strände. Für die Einrichtung ließ die Stadt den Sand sieben und aufbereiten. Die Einrichtung der Beachsoccer-Felder geht auch auf eine Initiative des Fußballverbands der Balearen zurück. Bereits am 29. August soll auf der neuen Anlage ein Sporttag stattfinden. Die Stadt und der Fußballverband bereiten die Veranstaltung gemeinsam vor, beteiligt sind außerdem der Verein UD Collerense und das städtische Sportinstitut.