Real Mallorca siegt zum Auftakt – doch der große Aderlass ist sichtbar

Wenn auf der Tribüne von Real Mallorca das Handy Internetempfang hat, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Stadion nicht sonderlich gut besucht ist. Auch die Parksituation rund um das Stadion Son Moix war zum Auftakt der Zweitligasaison am Samstag (15.8.) gegen Valladolid recht human. Die Zuschauer sahen einen ambitionierten Erstliga-Absteiger, der jedoch zwei Standardsituationen für den 2:0-Sieg gegen einen äußerst schwachen Gegner benötigte. Aus dem Spiel heraus gelang auf beiden Seiten fast gar nichts.

Die erste Startelf der Saison des neuen Trainers Luis García war durchaus prominent bestückt. Besonders im Mittelfeld gelang es dem Inselclub, die Stars zu halten. Sergi Darder und Pablo Torre sind theoretisch zu gut für die zweite Liga, praktisch blieben sie für diese These meist den Nachweis schuldig. Wenn die Gäste gefährlich wurden, dann ging ein mitunter katastrophaler Fehlpass des Duos voraus.

Aderlass sehr groß

In der Offensive schickt sich Antoniu Roca an, der neue Star zu werden. Die Leihgabe von Espanyol Barcelona erinnert in seiner Spielweise und seiner forschen Art an Jan Virgili, der für 12 Millionen Euro zum Club Brügge gewechselt ist. Jedoch fehlte dem 23-Jährige meist der letzte Pass oder Abschluss. Ähnlich sieht es bei Zito Luvumbo aus. Der Angolaner ist für reichlich Betrieb auf den Außenbahnen bekannt. Je näher es dann Richtung Tor geht, desto ungenauer wird der 24-Jährige. So auch in der 25. Minute, als er freistehend vor dem Kasten den Gästekeeper anschoss.

Real Mallorca nahm knapp 65 Millionen Euro in diesem Sommer durch Spielerverkäufe ein. Das ist ein Rekordwert in der Vereinsgeschichte. Allerdings war der Aderlass mehr als sichtbar auf dem Feld. Mit einem torlosen Unentschieden pfiff der Schiri zur Halbzeit.

Per Standard zum Erfolg

Nach Wiederanpfiff ging es dröge weiter. Real Mallorca vermisste Torjäger Vedat Muriqi, der nun in der Türkei seine Llonguets verdient, an allen Ecken und Enden. Sein Ersatz Antonio Fuentes war kaum ins Spiel eingebunden, sorgte dann aber doch irgendwie für die Führung. Ein Ball versprang ihm und der Schiedsrichter gab überraschend einen Freistoß, den Pablo Torre zur Führung versenkte.

Das muss man dem Anhang von Real Mallorca lassen. Er weiß zu feiern. Zu den Klängen von "Freed from desire" der italienischen Sängerin Gala sprang das optisch wenig gefüllte Stadion auf und ab. Wenig später wiederholten die Fans den Jubel. Kapitän Antonio Raíllo köpfte nach einer Ecke ein. Von Valladolid war hingegen herzlich wenig zu sehen. Der Club des ehemaligen Eigentümers Ronaldo Nazario hatte damit zu kämpfen, die Neuzugänge bei der Liga einzuschreiben. Die aktuelle Mannschaft ist in der Form eher im Tabellenkeller zu erwarten.

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Real Mallorca jubelte gar ein drittes Mal, der Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Der Inselclub holte letztlich aber ungefährdet drei Punkte. Auswärts geht es am Montag (24.8.) gegen Granada weiter. Dort ist mit mehr Gegenwehr zu rechnen.

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