Der jährliche Mallorca-Urlaub: Wie und wo sich Cristiano Ronaldo auf der Insel erholt

Wohl seit knapp einem Jahrzehnt tauchen Superstar Cristiano Ronaldo samt Ehefrau Giorgina Rodríguez und den Kindern jeden Sommer zum Urlaub auf Mallorca auf. Die Beziehung des Paares zur Insel hat dabei eine ganz eigene Landkarte von Rückzugsorten entstehen lassen: von einer historischen Festung am Meer in Alcúdia über ein riesiges, abgeschiedenes Anwesen bei Bunyola bis hin zu Palma, Illetes, Portals Nous und vor allem Port d’Andratx, das sich zuletzt zu einem ihrer bevorzugten Anlaufpunkte entwickelt hat.

Neu ist diese Verbindung nicht. Als Georgina in ihrer Netflix-Dokuserie "Soy Georgina" auf den Familienurlaub 2021 zurückblickte, erklärte sie, es sei bereits das dritte Mal gewesen, dass die Familie ihre Ferien auf Mallorca verbrachte. In der Serie verriet sie auch, worauf es der Familie auf der Insel ankommt: Privatsphäre, genügend Platz für Kinder und Freunde – und das Meer möglichst direkt vor der Tür. „Auf Mallorca genießen wir am liebsten den Pool, den Strand, die Restaurants und das Bett“, fasste sie damals zusammen.

2021: Eine Burg direkt am Meer in Alcúdia

Einer ihrer spektakulärsten Rückzugsorte auf Mallorca war das Castell de Manresa in Alcúdia. Cristiano Ronaldo reiste auf die Insel, nachdem Portugal bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 ausgeschieden war, und bezog dort gemeinsam mit Georgina und den Kindern Quartier.

Eine gewöhnliche Ferienunterkunft war das freilich nicht. Das Anwesen liegt direkt am Meer in der Gegend von Manresa und bot genau das, was die Familie suchte: Abgeschiedenheit, weitläufige Gärten, einen Pool und direkten Zugang zum Mittelmeer. Medienberichten von damals zufolge soll die Miete bei rund 12.000 Euro pro Nacht gelegen haben.

Der Mallorca-Urlaub schaffte es später sogar auf Netflix. In "Soy Georgina" sind Aufnahmen des Paares im Garten des Castell de Manresa sowie von ihren Urlaubstagen auf der Insel zu sehen. Georgina schwärmte damals davon, dass das Haus „direkt am Meer“ liege, einen großen Garten habe und der Pool weit genug vom Gebäude entfernt sei, um während der Ruhezeiten ungestört zu bleiben.

Schon damals spielte sich ein großer Teil des Urlaubs auf dem Wasser ab. Ronaldo hatte sich 2020 eine "Azimut Grande 27 Metri "gekauft, eine fast 27 Meter lange Yacht, die seither aus seinen Sommerurlauben im Mittelmeer kaum wegzudenken ist. 2021 lag sie im Port d’Alcúdia, von wo aus die Familie immer wieder zu ausgedehnten Touren entlang der mallorquinischen Küste aufbrach.

2022: Von Alcúdia auf eine abgeschiedene Finca bei Bunyola

Ein Jahr später ging es erneut nach Mallorca – diesmal jedoch in eine völlig andere Umgebung. Statt der ersten Meereslinie in Alcúdia suchte die Familie Schutz am Fuß der Serra de Tramuntana, nahe der Urbanisation Sa Coma bei Bunyola.

Ihre Wahl fiel auf eine riesige Finca, umgeben von Grün und Weinbergen, die später als Torre del Sol identifiziert wurde. Das Anwesen vereint vieles von dem, was Ronaldos und Georginas Vorliebe für diese Art von Unterkunft erklärt: enorm viel Platz, größtmögliche Privatsphäre und zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Die Finca gehörte dem nur wenige Monate später bei einem Flugzeugunglück verstorbenen McFit-Chef Rainer Schaller.

Die Immobilie verfügt über 29 Schlafzimmer, 32 Badezimmer, einen 20 Meter langen beheizten Infinity-Pool, Fitnessraum, Kino, Sauna, Spa und Sportplätze. Hinzu kommen mehrere Gebäude und Bereiche für Familienangehörige, Gäste und Personal. Später wurde das Anwesen für rund 75 Millionen Euro zum Verkauf angeboten.

Cristiano Ronaldo macht Urlaub auf Mallorca. / Instagram

Im Sommer 2022 blieben Ronaldo und Georgina allerdings keineswegs nur hinter hohen Hecken und Bäumen verborgen. Sie ließen auch mehrere ihrer Fahrzeuge nach Mallorca bringen und nutzten Hafen und Yacht für Ausflüge aufs Meer. Zudem zeigte sich das Paar mehrfach in städtischer Umgebung.

Einer dieser Auftritte führte sie nach Palma, wo sie gemeinsam mit mehreren Freunden im Restaurant Mar de Nudos am Moll Vell zu Abend aßen. Ihr Besuch sorgte unter Gästen und Fans für erhebliches Aufsehen. Vor dem Restaurant warteten zahlreiche Menschen darauf, ein Foto oder ein Autogramm zu ergattern.

Im selben Sommer ereignete sich auch der viel beachtete Unfall mit Cristiano Ronaldos Bugatti in einer Straße jener Urbanisation in Bunyola, in der das Paar mit seinen Kindern wohnte.

Von der Tramuntana in Mallorcas Südwesten

In den vergangenen Jahren hat sich die Mallorca-Landkarte von Cristiano Ronaldo und Georgina verändert. Während zunächst Alcúdia und Bunyola im Mittelpunkt standen, verlagerte sich der Schwerpunkt zunehmend in den Südwesten der Insel.

Nachdem das Paar einen Großteil seines Mittelmeerurlaubs 2023 auf Sardinien verbracht hatte, war Mallorca 2024 wieder fest eingeplant. Ronaldo und Georgina waren in verschiedenen Buchten der Insel unterwegs und machten ihre Yacht erneut zum Mittelpunkt ihrer Urlaubstage.

Auf sein Training verzichtete der Fußballstar auch im Urlaub nicht. Während des Aufenthalts wurde er in einem Fitnessstudio in Palma gesichtet. Dort absolvierte er ein Krafttraining und spielte anschließend mit Mitgliedern seines Teams eine private Partie Padel, während Georgina zusah.

Illetes und Port d’Andratx: die Favoriten der vergangenen Sommer

Noch deutlicher wurde die Vorliebe für den Südwesten im Jahr 2025. Ronaldo kehrte nach Mallorca zurück, seine Yacht wurde vor Illetes und Port d’Andratx gesichtet – zwei Orten, die inzwischen regelmäßig auf dem Urlaubsprogramm der Familie stehen.

Die Routen des Paares konzentrierten sich in den vergangenen Sommern vor allem auf Illetes, Portals Nous und Andratx. Dort verbrachten sie ihre Tage mit Bootstouren, Baden und Wassersport – möglichst weit entfernt von den volleren Stränden. Die Yacht bietet ihnen genau das, was sie auf Mallorca seit jeher suchen: das Meer genießen und gleichzeitig Abstand zu Neugierigen und Fotografen halten.

Ein Ort scheint dabei besonders an Bedeutung gewonnen zu haben: Port d’Andratx. Der noble Hafen spielt längst nicht mehr nur bei Familienurlauben eine Rolle. Im Juni 2026 reiste Georgina Rodríguez allein nach Mallorca, um an Bord einer vor Port d’Andratx ankernden Yacht ein professionelles Fotoshooting zu absolvieren. Damit entschied sie sich erneut für eine Umgebung, die ihr bestens vertraut ist – und in der sich Privatsphäre auf dem Wasser deutlich leichter wahren lässt als an Land.

2026: Wieder Andratx

Nur wenige Wochen später war sie erneut auf der Insel – diesmal gemeinsam mit Cristiano Ronaldo und dem ältesten Sohn Cristiano Junior.

Ende Juli 2026 landete die Familie wieder mit einem Privatjet in Palma und machte sich anschließend auf den Weg zu ihrer Yacht, der CG Mare. Die Küste von Andratx gehörte zu den ersten Zielen des Urlaubs.

Ronaldo verband auch diesmal Erholung mit Training. Rund zwei Stunden lang trainierte er in einem Fitnessstudio in Son Castelló in Palma, während Georgina ein anderes Studio auf der Insel besuchte. Anschließend trafen sich beide wieder zu einer Bootstour vor Andratx.

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Das Muster wiederholt sich Sommer für Sommer: morgens früh ins Fitnessstudio, tagsüber aufs Meer – und eine Yacht, die als schwimmender Rückzugsort vor einigen der exklusivsten Küstenabschnitte Mallorcas dient.