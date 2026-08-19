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Während der Mallorca Championships: Tennis-Rüpel Nick Kyrgios positiv auf Kokain getestet

Der Profi darf vorerst nicht bei Turnieren antreten. Er will sich für 28 Tage aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Kyrgios beim ATP-Turnier auf Mallorca 2022.

Kyrgios beim ATP-Turnier auf Mallorca 2022. / Quality Sport Images

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Ralf Petzold

Ralf Petzold

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios, der für seine Ausraster auf und neben dem Platz bekannt ist, ist vorläufig vom Spielbetrieb der ATP ausgeschlossen worden. Wie der 31-Jährige selbst in den sozialen Medien bestätigte, nahm er während der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships im Juni Kokain. Das führte zu einem positiven Dopingtest.

"Ich möchte, dass ihr es zuerst von mir hört", schrieb Kyrgios in einer Story auf Instagram. "Ich habe einen großen Fehler begangen und übernehme dafür die Verantwortung." Es ist unklar, wie lange der Profi nun nicht bei Turnieren antreten darf. Er selbst will sich für 28 Tage aus der Öffentlichkeit zurückziehen, kündigte Kyrgios an.

Das schrieb Kyrgios auf Instagram zu dem Vorfall.

Das schrieb Kyrgios auf Instagram zu dem Vorfall. / Instagram

Das sei noch nicht sein Karriereende

Der Sportler begründet in seinem Post auch, wie es zu dem Drogenkonsum kam. "Ich will keine Ausreden liefern, aber die Hintergründe erklären", schrieb er. Die Verletzungen der vergangenen Jahre haben an ihm genagt. Sein Körper habe nicht das gemacht, was er wollte. "Dass ich kurz vor dem Karriereende stehe, hat mich härter getroffen, als ich gedacht hätte."

Mehrfach hatte Kyrgios in Interviews zwar gesagt, dass er Basketball wesentlich toller als Tennis fände. "Allerdings wird mir nun etwas genommen, was einen Großteil meines Lebens ausgemacht hat." Das sei einer der schwierigsten Momente gewesen, in denen er sich hilflos und allein gefühlt habe.

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Kyrgios entschuldigte sich noch bei seinen Fans und kündigte sein Comeback an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er im kommenden Jahr wieder in Santa Ponça aufschlägt. Beim ATP-Turnier auf Mallorca gehört der Doppel-Champion bei den Australian Open 2022 zu den Stammkräften. Bei der vergangenen Ausgabe im Juni scheiterte er allerdings in der ersten Runde. In den Jahren zuvor sagte er oft seine Teilnahme verletzungsbedingt ab.

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