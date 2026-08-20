Transfercoup auf Mallorca: Palmas Basketballer angeln sich deutschen Nationalspieler

Da hat der Basketball-Zweitligist Palmer Basket Mallorca Palma einen dicken Fisch an Land gezogen: Der Deutsche Jan Niklas Wimberg wechselt aus der Bundesliga zu dem mallorquinischen Zweitligisten.

Der 30-jährige Flügelspieler hat in Palma einen Vertrag für die Spielzeit 2026/27 unterzeichnet und wird voraussichtlich der prominenteste Spieler des Clubs sein. Der 2,07 Meter große Wimberg ist seit 2020 deutscher Nationalspieler und verzeichnet für den amtierenden Weltmeister 16 Einsätze. Zuletzt kam er bei der Europameisterschaft 2025 zum Einsatz und steuerte im Durchschnitt in zehn Minuten 3,5 Punkte und 1,5 Rebounds bei.

Klassenerhalt ist das Ziel

Mit seiner Erfahrung soll der gebürtige Oldenburger dabei helfen, dass Palmer Basket nicht wie in der vergangenen Saison, der ersten nach dem Aufstieg in die zweite Liga, sein Dasein als Abstiegskandidat fristet. Das Team sicherte sich erst am letzten Spieltag den Platz für eine weitere Zweitliga-Saison.

Jan Niklas Wimberg wechselt von den Veolia Towers Hamburg auf die Insel, wo er seit 2024 spielte und in der vergangenen Saison im Durchschnitt auf mehr als 23 Minuten Einsatzzeit pro Spiel kam. Dabei erzielte er 5 Punkte, holte sich 3,4 Rebounds und verteilte 1,5 Assists an seine Teamkollegen. Treffsicherer trat Wimberg im Euro Cup auf, wo er mit den Hamburgern in 14 Spielen 6,1 Punkte erzielte.

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Der Power Forward spielte vor seinem Engagement in Hamburg zwischen 2022 und 2024 beim Spitzenclub FC Bayern Basketball in München. Dort sammelte er auch Erfahrung in der Euroleague, der höchsten europäischen Spielklasse. Die weiteren Stationen des Norddeutschen waren die Niners Chemnitz, die Eisbären Bremerhaven und die Rockets in Gotha.

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