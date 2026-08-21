Dann spielen wir eben auf Mallorca: Warum die neue American Football League Europe auf die Insel kommt

Die gute Nachricht zuerst: Bad Bunny wird nicht in Palma auftreten. Der gewöhnungsbedürftige Auftritt des Puerto-Ricaners beim Super Bowl – dem Finale der American Football-Liga NFL – sorgte im Februar für reichlich Gesprächsstoff. Beim Spiel auf der Insel der American Football League Europe (AFLE) am Samstag (22.8.) wird es zwar reichlich Spektakel, aber keine Halbzeitshow wie in den USA geben. „Es ist schließlich nur ein normales Ligaduell und kein Endspiel“, sagt Andreas Nommensen, AFLE-Commissioner und somit Ligachef. Dass der erst vor drei Monaten gestartete Wettbewerb überhaupt die Reise nach Mallorca antritt, war der Suche nach einem Stadion geschuldet.

Beim letzten der zwölf Spieltage treffen die London Warriors auf Rhein Fire aus Duisburg. Heimrecht haben die Briten. „Wir konnten zu dem Termin aber kein Stadion in London finden und suchten nach Alternativen“, sagt Nommensen. „Da dachten wir, warum nicht Mallorca?“ Zum spanischen Verband habe man gute Beziehungen, wenngleich es nach dem Abschied der Madrid Bravos derzeit keine Mannschaft aus Spanien mehr in der Europa-Liga gibt. „Auf der Insel gibt es genügend Briten und Deutsche, die sich für das Spiel interessieren könnten“, sagt Nommensen.

Rhein Fire trifft auf die London Warriors. / Nick Croonenberg

Mallorca Voltors helfen mit

Gespielt wird nicht auf dem Nebenplatz des Stadions Son Moix, wo es Spaniens einziges dauerhaft installiertes Football-Feld gibt. Um auf Naturrasen spielen zu können, wählten die Footballer das Estadi Balear von Ingo Volckmanns Atlético Baleares. Unterstützung erhält die AFLE dabei vom spanischen Erstligisten Mallorca Voltors. „Wir rühren ordentlich die Werbetrommel und unterstützen bei der Logistik“, sagt Teamleiter Fernando Toro. Unter anderem müssen statt der Fußballtore besondere Stangen aufgestellt werden, damit das für den American Football nötige Tor entsteht.

Darum geht es beim Spiel

Aus sportlicher Sicht bietet die Begegnung möglicherweise weniger Brisanz. Sowohl Rhein Fire als auch die London Warriors sind bereits für die Play-offs qualifiziert. Ein Sieg in Palma bringt höchstens den Briten eine bessere Platzierung. „Die Herangehensweise beider Mannschaften wird interessant sein“, sagt Nommensen, der früher selbst Spieler war und heute Nachwuchstrainer ist. „Schonen sie ihre Stars für die Play-offs, oder lassen sie sie auflaufen, damit die Spieler im Rhythmus bleiben? Ich tippe auf Letzteres.“

Bei den Protagonisten handelt es sich um nationale Talente der Vereine, die durch europäische und US-amerikanische Profis verstärkt werden. Manch einer hat schon bei NFL-Teams gespielt. Natürlich können Fans auf Mallorca nun keine Spieler des Niveaus eines Tom Bradys erwarten. „Wir sind eher stolz darauf, dass unsere Liga als Sprungbrett dient. Manche Spieler haben es so zu Probetrainings der NFL geschafft.“

Kick-off in Palma ist um 20 Uhr. Das Spiel wird im Fernsehen auf Sport1 übertragen. Karten erhältlich für 20 Euro unter: entradas.com.

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