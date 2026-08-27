Mallorca qualifiziert sich für die Heim-EM im Heißluftballonfahren auf der Insel

Mallorcas Heißluftballonfahrer haben den zweiten Platz bei der spanischen Meisterschaft geholt. Das Team von Mallorca Balloons, dem einzigen Anbieter von Heißluftballonfahrten auf der Insel, arbeitet nun auf die WM in Polen im September hin.

Mit der Vizemeisterschaft dürfen die Mallorquiner auch offiziell bei der EM im Oktober 2027 vertreten sein. Ob das Team dort antritt, ist jedoch fraglich. Das Unternehmen rund um Ricardo Aracil organisiert das Event auf Mallorca und ist dadurch komplett eingespannt.

Was sonst noch diese Woche im Sport passiert ist

Real Mallorca ist hingegen abgestürzt. Beim Spiel in Granada am Montag (24.8.), das wegen der Erdbeben in Andalusien lange auf der Kippe stand, verlor der Zweitligist mit 0:2. Vorne verballerten die Mallorquiner beste Chancen, hinten hatten sie Schiri-Pech. Beim zweiten Gegentreffer nach einer Ecke pfiff der Schiedsrichter, als der Ball schon im Spiel war, und irritierte so die Spieler. Das Eigentor von Arnau Puigmal zählte letztlich aber.

Angreifer Adam Buksa, der per Leihe von Udinese Calcio kam, feierte sein Debüt. In der Vereinsgeschichte ist er der erste Pole, der für Real Mallorca spielt. Noch nicht zum Einsatz kam Alberto Moreno. Der Champions-League-Sieger von 2019 mit dem FC Liverpool ist eine Alternative für die Position auf der linken Abwehrseite.

Derzeit radeln zudem die Profis bei der Vuelta a España. Aus Inselsicht ist Movistar-Kapitän Enric Mas aus Artà dabei. Der 31-Jährige gehört zum erweiterten Favoritenkreis.