Jetzt noch zum Promi-Padel-Turnier auf Mallorca anmelden: Mit einem Punkt 10.000 Euro gewinnen

Am 12. September wird der Mallorca Country Club in Santa Ponça zur Bühne für eines der ungewöhnlichsten Padel-Turniere Europas. Die One Point Challenge Tour (OPCT) macht zum ersten Mal auf der Insel Station und bringt ein Format auf die Insel, das den Trendsport auf seine spannendste Form reduziert.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie spektakulär: Jedes Match wird durch nur einen einzigen Punkt entschieden. Es gibt keine langen Spiele, keine zweite Chance und kein taktisches Abwarten. Ein Ballwechsel bestimmt, wer weiterkommt und wer ausscheidet. Vom Einsteiger bis zum erfahrenen Spieler hat jedes Team die gleiche Chance, für eine Überraschung zu sorgen.

Die OPCT hat sich in den vergangenen Jahren zu einem internationalen Erfolgsformat entwickelt und zieht bei ihren Stationen regelmäßig Hunderte Teilnehmer an. Auf Mallorca stehen Hobbyspieler, ambitionierte Padel-Fans, Unternehmens-Teams und bekannte Persönlichkeiten gemeinsam auf dem Court.

Zu den angekündigten Teilnehmern zählen Schauspieler Uwe Ochsenknecht, der frühere Fußballprofi und ehemalige HSV-Präsident Marcell Jansen sowie Influencer Younes Zarou, einer der reichweitenstärksten Social-Media-Stars Europas.

10.000 Euro Preisgeld

Den Gewinnern winken 10.000 Euro Preisgeld sowie die Qualifikation für das OPCT World Final in München. Dort geht es um weitere 100.000 Euro Preisgeld und den Titel des OPCT-Weltmeisters.

Bereits am 11. September findet im Mallorca Country Club die offizielle Opening Party statt. Der Eintritt ist frei und jeder ist willkommen. Am Turniertag sorgen ein Live-DJ, Food- und Getränkestände, kostenlose Yoga-, Pilates- und Tennis-Sessions sowie eine After-Party für Festival-Atmosphäre.

Wer beim OPCT dabei sein möchte, kann sich noch anmelden. Gespielt wird im Zweierteam. Der Anmeldeschluss ist der 4. September, die verbleibenden Startplätze sind begrenzt.