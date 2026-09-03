Mallorca-Radfahrer träumt vom Sieg bei der Vuelta a España

Nach dem Sturz des Radgottes Tadej Pogačar bei der Vuelta a España ist der Wettkampf plötzlich wieder offen. Galt der Slowene als designierter Sieger, kämpfen nun mehrere Radler um die Gesamtwertung. Ganz vorne dabei ist der Mallorquiner Enric Mas, der derzeit eine reichliche Minute Vorsprung hat. Zehn Etappen stehen noch bis Sonntag (13.9.) an. Für den Movistar-Kapitän wäre es der erste Sieg bei einer großen Rundfahrt.

Turnier in der Nadal-Akademie

Die Nadal Open laufen noch bis Sonntag (6.9.) in der Tennisakademie des Ex-Profis. Der an erster Stelle gesetzte Österreicher Sebastian Ofner ist überraschend zum Auftakt rausgeflogen. Namhafte Spieler sind nicht dabei. Der Eintritt zum Turnier ist dafür kostenlos, Karten müssen aber vorab reserviert werden (rafanadalopen.com).

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Real Mallorca siegreich

Real Mallorca hat beim 3:0-Heimsieg gegen Ceuta am Sonntag (30.8.) zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Mallorquiner waren drückend überlegen. Auffällig: Der Führungstreffer durch Álex Sala war bereits das zweite direkte Freistoßtor der noch jungen Saison. Kurz vor Transferschluss holte der Zweitligist noch zwei Verstärkungen. Für Mittelfeldspieler Guille Fernández zahlte Real Mallorca vier Millionen Euro an den FC Barcelona, Abwehrspieler John Donald kam auf Leihbasis von Elche. Der Ex-BVB-Profi Mateu Morey wechselte hingegen zu Girona. Auswärts spielt der Inselclub am Samstag (5.9.) gegen Eldense (Alicante). Viertligist Atlético Baleares legt ebenfalls in der Fremde los: Am Sonntag startet die Saison gegen Yeclano aus Murcia.

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