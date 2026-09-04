Nach positivem Drogentest auf Mallorca: Nick Kyrgios darf schon wieder Tennis spielen

Nick Kyrgios sorgt erneut für Schlagzeilen. Diesmal allerdings mit einer für ihn positiven Nachricht: Der australische Tennisprofi kommt nach seinem positiven Kokaintest bei den Mallorca Championships mit einer vergleichsweise milden Sanktion davon. Seit Donnerstag, 3. September, darf der 31-Jährige wieder an Turnieren teilnehmen.

Kyrgios akzeptierte an diesem Freitag eine einmonatige Sperre. Bereits am 4. August war er vorläufig suspendiert worden, nachdem bei einer Dopingkontrolle während des Mallorca-Turniers am 22. Juni Benzoylecgonin, ein Abbauprodukt von Kokain, nachgewiesen worden war.

Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) bestätigte den Fall in einer Mitteilung. Darin heißt es, Kyrgios, der im Oktober 2016 mit Rang 13 seine bislang beste Platzierung in der Weltrangliste erreicht hatte, sei bei einem ATP-Turnier auf Mallorca im Juni 2026 positiv auf Kokain getestet worden.

Konsum soll „außerhalb des Wettkampfs“ erfolgt sein

„Kokain ist während des Wettkampfs verboten und zieht eine vorläufige Suspendierung nach sich“, erklärte die ITIA. Kyrgios sei deshalb seit dem 4. August 2026 vorläufig gesperrt gewesen.

Nach bisherigen Informationen hatte der Australier angegeben, die Droge im Rahmen eines privaten Abends vor seinem Turnierauftritt auf Mallorca konsumiert zu haben. Konkret soll dies am 20. Juni in einer Diskothek in Magaluf geschehen sein – zwei Tage vor seinem ersten Match.

Diese Darstellung sei mit den Einschätzungen der von der ITIA hinzugezogenen Experten vereinbar gewesen. Die im Körper des Spielers festgestellte Menge habe demnach zu einem Konsum zwei Tage vor seinem Auftaktmatch gegen Adam Walton gepasst. Entscheidend war dabei, dass der Konsum nach Angaben des Spielers außerhalb des Wettkampfs stattgefunden hatte.

Nach den Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) beträgt die übliche Sperre bei einem solchen Verstoß drei Monate. Sie kann jedoch auf einen Monat reduziert werden, wenn sich der betroffene Sportler bereit erklärt, an einem von der ITIA anerkannten Behandlungsprogramm teilzunehmen.

Genau davon macht Kyrgios Gebrauch. Der Australier akzeptierte die Sanktion und meldete sich für ein entsprechendes Programm an. Damit gilt seine einmonatige Sperre als verbüßt, sofern er das Programm ordnungsgemäß abschließt.

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Ganz ohne Folgen bleibt der positive Test allerdings nicht: Das auf Mallorca erspielte Preisgeld in Höhe von 6.570 Euro sowie die dort gewonnenen Weltranglistenpunkte werden Kyrgios aberkannt, teilte die ITIA mit.