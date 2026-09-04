Wie ein 17-Jähriger durch einen TV-Abend auf Mallorca das Supertalent des deutschen Bobsports wurde

Schuhgröße 52, Hände, die Bärenpranken gleichen – es ist kaum zu glauben, dass Julian Herbrand gerade mal 17 Jahre alt ist und zur Schule geht. Der Essener gilt als eines der größten Nachwuchstalente im Bobsport. Und das, ohne einmal in seinem Leben bei einem Wettkampf mitgefahren zu sein. „Viele Leichtathleten wechseln in den Bob. Sie bringen das Tempo und die Kraft mit“, sagt sein Papa Thorsten. Auch Bobpilotin Leona Klein ist eine Quereinsteigerin. Die ehemalige Turnerin gewann im vergangenen Jahr die Junioren-WM. Die Bobfahrer verbindet, dass sie sich in den vergangenen Tagen in Felanitx auf die neue Saison vorbereitet haben.

Thorsten Herbrand ist Zweithaus-Besitzer auf Mallorca. Früher war er erfolgreich im Kugelstoßen unterwegs. Eine Sportart, die er seinem Sohn nahelegte. „Ich saß selbst eine Saison mal im Bob“, sagt der Vater. Europameister Christian Schebitz suchte einen kräftigen Kerl, der das 170 Kilo schwere Gefährt anschieben kann. Ein bulliger Kugelstoßer kam ihm da gelegen. „Aus der Zeit kenne ich den heutigen Bundestrainer René Spies.“

Julian und Thorsten Herbrand mit Leona Klein. / Bendgens

Papa wollte nur gratulieren

Im vergangenen März hockte Thorsten Herbrand auf der Couch auf Mallorca und sah, wie die Deutschen bei den Winterspielen in Mailand einen Sieg nach dem anderen holten. „Ich gratulierte René. Der fragte, was denn mein Sohn so treibe.“ Kurze Zeit später saß der 17-Jährige im Bob mit zwei Profis, die sich um die wesentlichen Dinge kümmerten. „Ich konnte mir am Anfang kaum etwas darunter vorstellen. Als wir in der ersten Kurve Geschwindigkeit aufnahmen, dachte ich mir: Verdammt, du kommst hier nicht mehr raus.“ Unten angekommen überzeugte ihn der Adrenalinkick. „50 Prozent der Leute, die mal in einem Bob sitzen, machen das nie wieder. Julian fuhr am selben Tag direkt noch mal“, sagt sein Vater. Denn Spaß macht das „Schlittenfahren für große Kinder“ nur bedingt. „Es ist unglaublich laut und der Kopf wird zwischen die Knie gedrückt. Als Anschieber sieht man praktisch nichts.“

Unter der mallorquinischen Sonne schuftet der Teenager nun dafür, im Winter den Eiskanal mit 150 Sachen herunterrasen zu dürfen. Mitte September steht in Magdeburg der zentrale Leistungstest an. Quasi eine Trockenübung, bei der die Zeit beim Anschieben und Fahren eines Bobs auf Rollen gemessen wird. Einen Monat später steht der Test auf Eis in Oberhof an. Danach geht es zu Selektionsrennen. Die dienen zur Qualifikation für die gesamte Saison. „Wenn es blöd läuft, arbeiten die Bobsportler das ganze Jahr und sitzen keinen einzigen Tag im Bob“, sagt Thomas Prange. Er ist der Athletik- und Starttrainer der gemischten Gruppe im Trainingslager auf Mallorca. Um sich gut vorzubereiten, wurde selbst eine Paella-Pfanne zweckentfremdet, die mit einem Gewicht gefüllt und einem Seil ausgestattet als Trainingsutensil herhält. Thorsten Herbrand hegt keine Zweifel, dass sein Sohn es ins Team schafft. „Nach seiner ersten Fahrt im Bob kam er direkt in den Kreis der Nationalmannschaft.“

Julian Herbrand beim Training. / Nele Bendgens

Vom Turnen in den Bob

Leona Kleins Geschichte klingt sehr ähnlich. Die 25-Jährige aus Frankfurt am Main kam eher zufällig zum Wintersport. „Ein Bobfahrer nahm mich spontan mal mit zum Anschubtraining nach Oberhof“, sagt sie. Ihr gefielen der Adrenalinkick und die Herausforderung. Thomas Prange sah in ihr Potenzial, da Klein vom Turnen nicht nur Kraft, sondern auch Körpergefühl hatte. Er legte ihr nahe, eine Ausbildung zur Bobpilotin anzugehen. Die ist nicht gerade billig, wie viele Dinge im Bobsport. Sie wird vom Verein oder dem Verband bezahlt. „Als Pilotin muss ich jedoch einiges an Eigeninitiative und Kapital mitbringen“, sagt Klein.

„Ersparnisse und meine Eltern halfen mir weiter“, sagt die Sportmanagementstudentin, die von der Bundeswehr gefördert wird. „Die Hilfe ist an die Leistung gekoppelt. Es sind nur Verträge über ein Jahr.“ Die Piloten kümmern sich um die Sponsorensuche und sind für die Finanzierung des eigenen Teams zuständig. Bei den Frauen gibt es anders als bei den Männern keinen Viererbob, dafür einen Monobob. In der Disziplin wurde Klein Weltmeisterin der Junioren. Da der Bobsport aus Sicherheitsgründen frühestens mit 14 Jahren begonnen werden darf, fährt der Nachwuchs bis 26 Jahre in einer gesonderten Klasse.

In dieser Saison will die 25-Jährige den Sprung zu den Profis in den Weltcup schaffen. „Für den darf Deutschland drei Pilotinnen nominieren“, sagt Klein. „Olympiasiegerin Laura Nolte und Lisa Buckwitz haben noch die Nase vorn. Ich hoffe, die Dritte im Bunde sein zu können.“ Bammel vor dem Tempo und dem harten Eis habe sie nie. „Wir Bobfahrer sind hart im nehmen. Es gibt ein paar blaue Flecken, und weiter geht’s.“

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Manchmal wird die Paella-Pfanne auch zum Kochen benutzt. Das Gewicht ist bei den Sportlern eine heikle Angelegenheit. Damit niemand einen Wettbewerbsvorteil hat, müssen Bobfahrer und Bob stets dieselbe Anzahl an Kilos auf die Waage bringen. „ Sind die Bobfahrer zu leicht, wird Gewicht in den Schlitten eingebaut. Gewogen wird im Ziel nach dem ersten Lauf“, sagt Klein. Mitunter wird der Schnee von den Kufen abgemacht, damit ein paar Gramm zu viel nicht für eine Disqualifizierung sorgt. Für einen Weltcupsieg bekommen die Sportler dann 1.000 Euro. „Davon gehen noch Steuern ab.“ Um konkurrenzfähig zu sein, muss der Pilot sich ordentliches Material zulegen. „Die Kufen alleine kosten ab 8.000 Euro aufwärts.“ Einmal eine olympische Medaille um den Hals baumeln zu haben, ist dafür aber unbezahlbar.

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