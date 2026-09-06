Wie ein ehemaliger deutscher Nationalspieler beim Basketball-Zweitligisten Palmer Basket auf Mallorca gelandet ist

Das Werfen hat er drauf, davon konnte sich jeder am Freitagabend (28.8.) in der Sporthalle von Capdepera einen Eindruck verschaffen. Dreier um Dreier, Freiwurf um Freiwurf versenkt Jan Niklas Wimberg im Korb während der Trainingseinheit mit seinem neuen Team, dem Basketball-Zweitligisten Palmer Basket Mallorca Palma. Wimberg, 30 Jahre alt, 16-facher deutscher Nationalspieler, deutscher Meister und Pokalsieger mit dem FC Bayern München – jetzt verdient er seine Brötchen in der zweiten spanischen Liga. Die MZ sprach mit ihm rund einen Monat vor Saisonbeginn.

Ein Spieler mit Ihrer Vita – was macht der bei einem Zweitligisten auf Mallorca?

Ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, auch außerhalb von Deutschland. Ich habe zehn Jahre in der Bundesliga gespielt, und es gab keine Angebote, die mich so richtig begeistert haben. Ohnehin hatte ich vor, mal am Meer zu leben, das war ein Traum. Die spanische Kultur hat mich immer schon begeistert. Ich bin der Typ, der gerne mal Siesta macht und erst um 22 Uhr zum Dinner geht. Basketballerisch ist Spanien mit seinem Spielwitz natürlich auch ein tolles Ziel.

Ist das kein Rückschritt? Immerhin könnten Sie in Deutschland sicher erste Liga spielen.

Klar wäre ein Engagement in der ACB (der ersten spanischen Liga, d. Red.) ein Traum, aber das ist die stärkste Liga in Europa. Da muss man schon richtig abgeliefert haben. Deswegen ist mein Plan, über die zweite Liga zu gehen und mich hier in Spanien zu zeigen. Die Teams aus der ACB schauen auch in die zweite Liga. Und vielleicht gibt es ja ein Wunder, und wir schaffen es mit Palmer Basket selbst in die erste Liga.

Jan Niklas Wimberg beim Wurftraining. / Nele Bendgens

Man munkelt, dass Ihre Frau nicht ganz unschuldig am neuen Wohnort Mallorca ist.

Am Anfang war sie kein Fan, aber wir haben im Sommer auf Mallorca geheiratet und hatten einen schönen Urlaub. Wir fühlen uns hier woh,l und letztendlich war sie dann begeistert. Sie wird trotzdem in München bleiben, und wir besuchen einander häufig.

Wie ist der Kontakt zu Palmer zustande gekommen?

Mein Berater hatte für mich geschaut und hatte Kontakte hierher. Ich hatte ihm erst gesagt, dass er Mallorca nicht unbedingt weiterverfolgen soll. Aber die Gesamtsituation hier hat mich dann doch überzeugt.

Können Sie ein wenig Spanisch?

Ich hatte in der Schule schon Spanisch, habe das dann auf Duolingo aufgefrischt und mache das jetzt wieder. Ich habe auch richtig Lust darauf, die Sprache besser zu lernen.

Das Team ist komplett neu. Man hat das Gefühl, da ist ein ganz anderer Zug dahinter.

Der Plan vergangenes Jahr war sicher nicht, am Abstieg vorbeizuschrammen. Aber die zweite spanische Liga hat ein sehr hohes Niveau. Die Spitzenteams könnten in der Bundesliga um die Play-off-Plätze mitspielen, denke ich. Meine Aufgabe wird sein, auf den großen Positionen für Stabilität zu sorgen.

Wie ist das taktische Niveau hier?

Wir sind jetzt schon so weit, wie wir in Hamburg am Saisonende waren. Wir haben schon vier, fünf Taktikoptionen. Es kommt mir sehr entgegen, dass wir viele Systeme haben.

Jan Niklas Wimberg während des Interviews. / Nele Bendgens

Sie hatten in den vergangenen Jahren großes Verletzungspech, das Sie zurückgeworfen hat. Belastet Sie das mental noch?

Ich hab wirklich wenig Bock, mich noch einmal zu verletzen. Deshalb passe ich gut auf meinen Körper auf. Die zweite Verletzung in Hamburg war mental eine richtig harte Nummer. Zwei Jahre in Folge kurz vor Saisonbeginn, das war schwer für mich.

Die Saison 2025/26 in Hamburg war irre schwierig. Wie haben Sie sich aus der Serie von 19 verlorenen Spielen zu Saisonbeginn rausgekämpft?

Das Wichtigste ist, nicht damit anzufangen, alles zu hinterfragen, und sehr hart weiterzuarbeiten. Und zu erreichen, dass alle an einem Strang ziehen, und die Leute austauschen, die das nicht tun. Wir haben auch ein, zwei Leute ausgetauscht und eine neue Dynamik kreiert. Diese Niederlagenserie war wohl das Härteste, was ich in meiner Karriere je erlebt habe.

Was war der größte Erfolg in Ihrer Karriere?

Den Pokalsieg mit Bayern in meiner Heimatstadt Oldenburg, wo ich den Durchbruch nicht so richtig geschafft hatte. Im Halbfinale keine Minute zu spielen und dann im Finale wegen einer Verletzung von Anfang an Einsatz zu haben. Das gab mir am meisten.

Im Nationalteam hatten Sie 16 Einsätze, aber nie den Durchbruch geschafft. Tat es weh, da nicht dabei zu sein, als Deutschland 2023 Weltmeister und 2025 Europameister wurde?

Ich bin realistisch und sehr dankbar für die Zeit. Zu der Zeit hatten viele Topspieler abgesagt, ich habe es so genossen mit den Jungs. Das vermisse ich am meisten. Aber momentan ist der Level in der Nationalmannschaft so extrem hoch, das ist ein langer Weg.

Auf Mallorca leben Sie ab sofort in einer sehr attraktiven Umgebung. Womit beschäftigen Sie sich abseits des Basketballfeldes?

Ich bin großer Kaffee-Liebhaber und generell kulinarisch interessiert – ich gehe einfach super gern lecker essen. Neben dem Court bin ich unternehmerisch sehr aktiv. Ich beschäftige mich viel mit Investments und habe mit anderen Athleten eigene Projekte aufgebaut. Deshalb bin ich dahingehend sehr offen und suche den Austausch mit Leuten, die ähnlich denken oder Interesse daran haben, auch mal die sportliche Perspektive dazu zu hören.

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