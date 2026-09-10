Mallorca-Radprofi steht vor Gewinn der Vuelta: Im Einzelzeitfahren fällt nun wohl die Entscheidung

Des einen Leid ist des anderen Freud: Mit nun 31 Jahren schien der Stern von Enric Mas schon langsam wieder unterzugehen, ehe er überhaupt auf dem Zenit angekommen war. Der Radler aus Artà galt lange als die große spanische Hoffnung. Stürze und Verletzungen bei der Konkurrenz sorgen nun dafür, dass der Mallorquiner kurz vor dem Gewinn der Vuelta a España steht. „Es sind die glücklichsten Momente meines Lebens“, sagte Mas. „Ich genieße sie und werde sie nie vergessen.“

Schneller Aufstieg

Der 1,77 Meter große Profi mit der Affinität für steile Anstiege fuhr einst im Nachwuchsteam der spanischen Radlegende Alberto Contador. Nicht nur deswegen galt Enric Mas als designierter Nachfolger des Vuelta-Siegers 2014 – das bislang letzte Mal, dass ein Spanier die Rundfahrt gewann. Vier Jahre später ließ Enric Mas das erste Mal aufhorchen, als er in der Gesamtwertung der Vuelta den zweiten Platz holte. 2020 folgte ein fünfter Platz bei der Tour de France. Der einst so schüchterne Mallorquiner nahm in der Folge den Mund ganz schön voll. Immer wieder tönte er, dass er sich zur Elite im Radsport zähle und die Tour gewinnen wolle.

2021 und 2022 folgten zwar zwei weitere zweite Plätze bei der Vuelta. Es fühlte sich aber mehr nach Stillstand als nach Fortschritt an. Der ganz große Wurf blieb aus. Zumal Enric Mas mittlerweile nicht mehr der Außenseiter war, sondern als Kapitän des spanischen Eliterennstalls Movistar entsprechend Hilfe zur Seite gestellt bekam.

Und noch schnellerer Fall

Der ausbleibende Triumph nagte am Ego des Mallorquiners. Mas stritt sich am Straßenrand sogar einmal mit einem Fan, der ihn als Schwächling bezeichnete. Immer wieder warfen ihn Stürze zurück, die zu Verletzungen führten. Der Radfahrer kam am Tiefpunkt an, als eine mentale Blockade zu Angstattacken vor Abfahrten führte. Die Tage des Kapitäns schienen gezählt, als er in der vergangenen Saison erstmals in seiner Karriere keine der drei großen Rundfahrten beenden konnte.

Enric Mas. / efe

Umso erstaunlicher ist nun der mögliche Erfolg bei der Vuelta. Vorjahressieger Jonas Vingegaard war wegen einer Verletzung gar nicht erst angetreten. Dafür aber Tadej Pogačar. Sogar der so selbstbewusste Mallorquiner gestand, dass gegen den Slowenen kein Kraut gewachsen ist. Als der 27-Jährige zum Beginn der Spanien-Rundfahrt jedoch stürzte und ausschied, witterte Enric Mas Morgenluft.

Zum ersten Mal in Führung

Erstmals in seiner Karriere trägt der Radler aus Artà nun das rote Trikot des Führenden der Rundfahrt. „Hinter mir liegen harte Monate mit viel Arbeit. Da bin ich für das Hier und Jetzt einfach dankbar“, sagte Mas. „Natürlich denke ich schon daran, wie es sein wird, als Sieger durchs Ziel in Granada zu fahren, dort Freunde und Familie zu empfangen.“

Vier Etappen stehen bis Sonntag (13.9.) noch auf dem Programm. Enric Mas hat derzeit gute zwei Minuten Vorsprung auf den ersten Verfolger Felix Gall aus Österreich. Nur wenige Sekunden dahinter liegt Red Bull-Bora hansgrohe-Star Primož Roglič, mit vier Vuelta-Siegen der Rekordhalter der Rundfahrt.

Zeitfahren entscheidet

Die wohl größte Hürde steht am Donnerstag (10.9.) bevor. Bei der 18. Etappe steht ein Zeitfahren über gut 32 Kilometer nach Jerez de la Frontera an. Alleine nur gegen die Uhr zu fahren ist die große Schwäche des Mallorquiners. „Das Zeitfahren liegt mir nicht“, gestand Mas, verwies aber auf die zwei Bergetappen im Anschluss. „Jeden Tag in den Bergen konnte ich einen Vorsprung herausfahren. Deswegen habe ich jetzt keine Angst vor dem Zeitfahren.“

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Die letzte Etappe auf flacher Strecke ist eher als Kür zu sehen. Sollte es nicht auf wenige Sekunden hinauslaufen, ist mit einer Ehrenrunde des Führenden ohne Angriffe der Konkurrenz zu rechnen. Enric Mas könnte so am Sonntag der erste Mallorquiner werden, der eine große Tour gewinnt. Dann würde der Radler tatsächlich ein wenig in die Fußstapfen von Contador treten.

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