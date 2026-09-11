Alba Berlin kommt zu einem Testspiel nach Mallorca

Mit Azulmarino hat die Insel einen neuen Basketball-Erstligisten. Das Frauenteam bereitet sich gerade auf die Saison vor. Am 20. September kommt es in der Halle von Son Moix zum Testspiel gegen die deutsche Spitzenmannschaft Alba Berlin. Sprungball ist um 18.30 Uhr.

Kyrgios darf wieder spielen

Das ging fix: Tennis-Rüpel Nick Kyrgios darf schon wieder bei Turnieren mitspielen. Das bestätigte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Donnerstag (3.9.). Der Australier hatte vor den Mallorca Championships im Juni bei einer Partynacht in Magaluf gekokst. Bei einem Dopingtest fanden sich Reste der Drogen im Körper des Profis, der dann eine einmonatige Zwangspause einlegen musste. Das auf Mallorca erspielte Preisgeld in Höhe von 6.570 Euro sowie die dort gewonnenen Weltranglistenpunkte werden Kyrgios aberkannt.

Schwaches Fußball-Wochenende

Düster sah es am Wochenende bei den Inselfußballern aus. Real Mallorca holte auswärts nur ein torloses Unentschieden gegen Eldense. Der Gegner war noch unzufriedener und warf im Anschluss direkt den Trainer raus. Wenig später wurde bekannt, dass Superstar Lionel Messi den Verein kauft. Die Mallorquiner bekommen es im Heimspiel am Sonntag (13.9., 18.30 Uhr) mit Sabadell zu tun, einer von drei bislang ungeschlagenen Mannschaften.

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Atlético Baleares vergeigte den Saisonstart. Der Viertligist unterlag auswärts Yeclano mit 0:1. In der Fremde geht es gegen Intercity weiter. Der deutsche Profi Fabrice Montcheu kam nicht zum Einsatz.