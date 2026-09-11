Alba Berlin kommt zu einem Testspiel nach Mallorca
Der Basketball-Bundesligist spielt in Palma gegen den Erstliga-Aufsteiger Azulmarino
Mit Azulmarino hat die Insel einen neuen Basketball-Erstligisten. Das Frauenteam bereitet sich gerade auf die Saison vor. Am 20. September kommt es in der Halle von Son Moix zum Testspiel gegen die deutsche Spitzenmannschaft Alba Berlin. Sprungball ist um 18.30 Uhr.
Kyrgios darf wieder spielen
Das ging fix: Tennis-Rüpel Nick Kyrgios darf schon wieder bei Turnieren mitspielen. Das bestätigte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Donnerstag (3.9.). Der Australier hatte vor den Mallorca Championships im Juni bei einer Partynacht in Magaluf gekokst. Bei einem Dopingtest fanden sich Reste der Drogen im Körper des Profis, der dann eine einmonatige Zwangspause einlegen musste. Das auf Mallorca erspielte Preisgeld in Höhe von 6.570 Euro sowie die dort gewonnenen Weltranglistenpunkte werden Kyrgios aberkannt.
Schwaches Fußball-Wochenende
Düster sah es am Wochenende bei den Inselfußballern aus. Real Mallorca holte auswärts nur ein torloses Unentschieden gegen Eldense. Der Gegner war noch unzufriedener und warf im Anschluss direkt den Trainer raus. Wenig später wurde bekannt, dass Superstar Lionel Messi den Verein kauft. Die Mallorquiner bekommen es im Heimspiel am Sonntag (13.9., 18.30 Uhr) mit Sabadell zu tun, einer von drei bislang ungeschlagenen Mannschaften.
Atlético Baleares vergeigte den Saisonstart. Der Viertligist unterlag auswärts Yeclano mit 0:1. In der Fremde geht es gegen Intercity weiter. Der deutsche Profi Fabrice Montcheu kam nicht zum Einsatz.
- Orkanartige' Sturmböen, 'sintflutartiger' Regen und 218.000 Blitze: So heftig war der Wetterumschwung auf Mallorca
- Mallorca-Radprofi steht vor Gewinn der Vuelta: Im Einzelzeitfahren fällt nun wohl die Entscheidung
- Unwetter erreicht Mallorca: Flugausfälle, geschlossene Parks, Notrufzentrale in Alarmbereitschaft
- Mallorca bereitet sich auf ein heftiges Unwetter vor: Fast alle Flüge sind bereits verspätet
- Unwetter zerstört Mietwagen auf Mallorca: Doch wer kommt für den Schaden auf?
- Polizeiaufgebot in Palma: In diesem Luxushotel macht Michelle Obama auf Mallorca Urlaub
- Gestolpert und ertrunken: Unwetter auf Mallorca kostet Menschenleben
- Mallorcas größter Immobilienbetrug: Verurteilter Strippenzieher nach monatelanger Flucht festgenommen