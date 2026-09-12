Spaniens wichtigstes Radrennen: Mallorquiner Enric Mas hat die Vuelta a España so gut wie gewonnen

Der Mallorquiner Enric Mas hat bei Spaniens bedeutendstem Radrennen, der Vuelta a España 2026, die letzte große Bergetappe überstanden und steht unmittelbar vor dem Gesamtsieg. Der Radprofi aus Artà verteidigte am Samstag (12.9.) auf den steilen Rampen des Collado del Alguacil das Rote Trikot. Vor der Schlussetappe am Sonntag (13.9.) führt der Fahrer des Movistar Teams weiter vor Primoz Roglic und Felix Gall. Den Tagessieg holte Mikel Landa nach einer langen Flucht.

Mas ging mit der Aufgabe in die 186,8 Kilometer lange Etappe zwischen La Calahorra und dem Collado del Alguacil, seine in den vergangenen Tagen eroberte Führung zu verteidigen. Der Mallorquiner reagierte auf die Angriffe seiner wichtigsten Konkurrenten. Felix Gall, Dritter der Gesamtwertung, versuchte bis zuletzt, Zeit gutzumachen. Roglic behauptete Rang zwei.

Das Movistar Team kontrollierte das Rennen früh. Nachdem Wout van Aert und Ivo Oliveira gleich zu Beginn der Etappe angegriffen hatten, hielten Iván Romeo und Raúl García Pierna für Mas die immer größer werdende Ausreißergruppe unter Beobachtung.

Landa siegt, Mas kontrolliert die Konkurrenz

Im Puerto de El Purche verschärfte sich der Kampf um die Gesamtwertung. Richard Carapaz attackierte mehrfach, um näher an die Podiumsplätze heranzukommen. Der Ecuadorianer zwang das Team Decathlon CMA CGM von Gall zu einer Reaktion. Auch Mas und Roglic mussten aufmerksam bleiben.

Während die Favoriten um die Gesamtwertung kämpften, bereitete Mikel Landa seinen Etappensieg vor. Der Baske schloss zu den verbliebenen Ausreißern auf und setzte sich schließlich am Anstieg zum Collado del Alguacil ab. Der Fahrer von Soudal Quick-Step erreichte das Ziel nach 4:58:01 Stunden allein. Es war sein fünfter Etappensieg bei einer der großen Landesrundfahrten.

Mas kontrollierte dahinter seinen Vorsprung. Der Mallorquiner kam 6:54 Minuten nach Landa ins Ziel. Auf Roglic, der 7:32 Minuten hinter dem Tagessieger ankam, gewann Mas weitere 38 Sekunden.

Nach der letzten großen Bergetappe geht Enric Mas im Roten Trikot in die Schlussetappe. Dem Radprofi aus Artà fehlt damit nur noch ein Renntag zum größten Erfolg seiner Karriere.

Abonnieren, um zu lesen