Geschafft: Der Mallorquiner Enric Mas gewinnt erstmals die Vuelta a España

Enric Mas hat Spaniens wichtigstes Radrenne, die Vuelta a España gewonnen. Der 31 Jahre alte Mallorquiner vom Movistar Team erreichte am Sonntag (13.9.) in Granada als Gesamtsieger das Ziel und feierte damit den ersten Erfolg bei einer der großen Landesrundfahrten seiner Karriere. Den Tagessieg auf der letzten Etappe holte der Norweger Tobias Johannessen.

Mas hatte das maillot rojo (rotes Führungstrikot) auf der achten Etappe übernommen, nachdem Tadej Pogacar die Rundfahrt aufgegeben hatte. Von da an verteidigte der aus Artà stammende Radprofi seine Führung. Nach 13 Tagen im Kampf um den Gesamtsieg überquerte er die Ziellinie in Granada gemeinsam mit seinen Teamkollegen.

Schon am Tag nach der Übernahme des Führungstrikots machte Mas deutlich, dass er seinen Vorsprung nicht kampflos hergeben würde. Er gewann die Etappe am Alto de Aitana und feierte damit seinen zweiten Etappensieg bei der Vuelta. Seinen ersten hatte er acht Jahre zuvor am Coll de la Gallina geholt.

Mas besteht entscheidenden Test im Zeitfahren

In den folgenden Tagen wehrte der Mallorquiner die Angriffe seiner wichtigsten Konkurrenten ab. Die wohl größte Gefahr für seinen Gesamtsieg wartete am Donnerstag beim 32,1 Kilometer langen Einzelzeitfahren zwischen El Puerto de Santa María und Jerez de la Frontera.

Mas zeigte dort eine seiner stärksten Leistungen im Kampf gegen die Uhr. Auf Primoz Roglic verlor er lediglich 33 Sekunden. Damit verteidigte er einen Vorsprung von 1:37 Minuten auf den Slowenen und brachte den Gesamtsieg bereits vor den letzten Etappen in greifbare Nähe.

Auf der Königsetappe am Samstag (12.9.) verteidigte Mas das rote Trikot endgültig. Einen Tag später erreichte er Granada als Sieger der Spanien-Rundfahrt.

Für den Mallorquiner endet damit eine lange Serie von Podiumsplätzen ohne Gesamtsieg. Mas war bei der Vuelta 2018, 2021 und 2022 jeweils Zweiter geworden. 2024 belegte er den dritten Platz. Nun hat er erstmals die oberste Stufe des Podiums erreicht und den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert. Seit fast einem Jahrzehnt gehört Mas zu den besten Rundfahrtspezialisten der Welt.

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