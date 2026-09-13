Thorsten Legat vor Saisonstart mit Germania Mallorca: „Mit Reality hat unser Projekt nichts zu tun“

Wenn die Kamera nicht auf ihn gerichtet ist, rastet Thorsten Legat auch mal aus. „Scheiße“, platzt es mehrfach aus dem muskelbepackten Glatzkopf auf dem Sportplatz Nova Cabana in Marratxí heraus. Dabei ärgert sich der Trainer von Germania Mallorca über sich selbst. Bei der Demonstration einer Übung passt er den Ball ins Nirgendwo. Die wenigen spanischsprachigen Spieler schmunzeln über die Wortwahl, die sogar sie verstehen. Am 20. September steht der Start in der achten und somit letzten Liga gegen Campanet in Marratxí an (Anstoß 14 Uhr). Die MZ bat den Ex-Profi vorab zum Interview.

Sie waren zuletzt mehr Reality-Star als Fußballer. Ist das nun auch nur ein TV-Projekt?

Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Das ist der letzte Abschnitt meines Lebens in Sachen Arbeit. Ich bin hier fest angestellt und möchte in den kommenden zehn, zwölf Jahren etwas bewegen. Germania Mallorca ist ein eingetragener Verein. Unser Slogan sagt nicht umsonst „From zero to La Liga“. Der Aufstieg in der ersten Saison ist eine Pflichtaufgabe. Mit Reality hat unser Projekt nichts zu tun.

In Zeiten, in denen „Deutsche raus“ auf Autos und Hauswänden steht – ist es da eine gute Idee, einen deutschen Verein zu gründen?

Ich wusste um die Problematik, und mir war klar, dass es am Anfang Schwierigkeiten geben wird. Integration ist das Stichwort. Wir wollen uns anpassen.

Fussballtrainer Thorsten Legat. / Nele Bendgens

Wie nehmen die anderen Vereine Sie wahr?

Wir sind jetzt in der sechsten Vorbereitungswoche und haben schon einige Testspiele bestritten. Es waren mitunter harte Partien. Da gehört die ein oder andere Verletzung hinzu. Beim Spiel zuletzt gegen Son Roque gab es zudem ein paar Sprüche. Ich bin fleißig am Spanischlernen. Meine Kollegen haben mir gesagt, dass selbst der Gästetrainer uns mitunter als Hurensohn beschimpft hat. Das geht gar nicht. Wir sind aber ruhig geblieben. Dass wir 3:2 gewonnen haben, war die richtige Antwort.

Sie sind seit 20 Jahren aus dem Profifußball raus. Haben Sie überhaupt das Zeug zum Erstligatrainer?

Ob ich das kann? Ich habe mehr als 16 Jahre in der Bundesliga gespielt und verfüge über alle möglichen Trainerlizenzen.

In Deutschland waren Ihre Anläufe als Trainer bei Amateurvereinen immer nach wenigen Monaten gescheitert. Warum wird das auf Mallorca anders?

Das hatte nichts mit meiner Wenigkeit zu tun. Die Verantwortlichen in den Vereinen kamen mit meiner Art und Weise nicht klar. Ich lasse mir ungern von Leuten reinreden, die keine fachliche Ahnung vom Fußball haben. In dem Geschäft habe ich schon alles durchgemacht. Da sollte man auch mal auf mich hören.

Sie haben eine bunte Truppe. Wie schätzen Sie das Niveau Ihrer Mannschaft ein?

In Deutschland würde ich sagen zwischen fünfter und sechster Liga. Wir sind noch in der Kennenlernphase. Das geht nicht von heute auf morgen.

Wie klappt die Kommunikation mit den spanischsprachigen Spielern?

Ich pauke Vokabeln, was mir in meinem Alter ehrlich gesagt etwas schwerfällt. So im Alltag schnappe ich aber immer wieder Wörter auf, die ich mir dann notiere.

Was heißt Ihr Schlachtruf „Kasalla“ auf Spanisch?

Auch Kasalla. Aber mit C geschrieben. Als ich das das erste Mal hier gesagt habe, haben mich die Spieler verdutzt angeschaut. Unser Sportdirektor Bastian Müller hat es dem Team erklärt. Wir haben uns köstlich amüsiert.

Fussballtrainer Thorsten Legat beim Training. / Nele Bendgens

Wie haben Sie es erklärt?

Im Ruhrpott-Wortschatz ist Kasalla ein Ausdruck, um sich selbst zu motivieren. So wie: „Komm, du schaffst das.“

Das Gehalt ist offenbar spärlich, wenn Sie hier in einer WG leben müssen.

Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir wohnen in einer Villa, die monatlich einen vierstelligen Betrag Miete kostet. Das sind 500 Quadratmeter. Ehrlich gesagt ist das WG-Leben aber gar nicht mein Ding.

Die Spieler müssen für ihren Unterhalt arbeiten. Wie klappt das, wenn sie vormittags trainieren?

Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Arbeitgebern, die die Arbeitszeiten entsprechend anpassen. Unsere Spieler arbeiten dann eben spät in den Abend. Unter anderem als Kellner oder Lieferanten.

Ingo Volckmann versucht seit Jahren, einen Verein in den Profifußball zu bringen. Hatten Sie mit ihm Kontakt?

Ja, wir haben uns mal zusammengesetzt. Daraus ist aber nichts geworden. Wenn ich höre, wie viele Millionen er investiert hat und nun trotzdem vierte Liga spielt, kann man sich seinen Teil dazu denken.

Warum machen Sie es besser?

Weil unser Konzept besser international ausdehnbar ist. Wir haben unglaublich viele Kontakte und fußballerische Expertise.

Thorsten Legat macht die Übungen vor. / Nele Bendgens

An Kontakten dürfte es Atlético Baleares nicht mangeln. Die hatten Christian Ziege als Trainer und Malik Fathi als Spieler.

Bei einem Christian Ziege bedachte der Verein nicht, dass der kein Spanisch kann. Das war der größte Fehler, den man Ingo Volckmann vorwerfen kann. Der Trainer sollte zwei- oder dreisprachig sein.

Sie können doch auch kein Spanisch.

Ich kann Englisch, Französisch und Italienisch.

Germania Mallorca will in zehn Jahren sieben Mal aufsteigen. Was, wenn es diese Saison schon nicht klappt?

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Darüber mache ich mir keine Gedanken. Wir werden noch weitere Spieler dazuholen und die Qualität erhöhen. Da bin ich guten Mutes, dass wir den Aufstieg packen.

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