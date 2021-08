Urlaub (las vacaciones) ist, wenn die wichtigste Entscheidung am Tag (la decisión más importante del día) sich auf die Frage (la pregunta) beschränkt: ¿Qué te aptece hoy: arena o rocas? (Wonach ist dir heute: Sand oder Felsen?) Gemeint ist natürlich una playa de arena (Sandstrand) oder una playa de rocas (Steinstrand). In gewisser Weise lässt sich an diesem Gespräch auch erkennen, wie sehr Sie sich als Wahlmallorquiner schon in das Inselleben integriert haben. Das bedeutet keineswegs, dass alle Einheimischen lieber Sandstrände oder Felsstrände bevorzugen. Nein, aber als gestandener Mallorquiner müssen Sie in der Lage sein, über diese Frage mindestens eine halbe Stunde lang ernsthaft zu diskutieren.

Das Totschlag-Argument für den Sandstrand lautet bekanntlich: Hoy me apetece playa playa, una playa de verdad, con la arena fina. (Heute möchte ich gerne einen Strand-Strand, einen echten Strand mit feinem Sand.) Weiter kann man sagen: Con los niños estaremos más tranquilos. (Mit den Kindern ist das stressfreier.) Y si queremos dar un paseo prefiero arena. (Und wenn wir einen Spaziergang machen wollen, ist mir Sand lieber.)

Die Gegenfraktion hat aber auch Argumente: Depende de la hora, si vamos descalzos la arena puede quemar mucho. (Kommt auf die Uhrzeit an, wenn wir barfuß gehen, kann der Sand ganz schön heiß sein.) Si se levanta el viento, la arena puede ser muy molesta. (Wenn Wind aufkommt, kann der Sand ganz schön nerven.) Y si queremos llevar algo para picar estaremos más cómodos en una playa de rocas. (Wenn wir eine Kleinigkeit zu essen mitnehmen wollen, ist ein Steinstrand angenehmer.)

Selbstverständlich gibt es noch andere Kriterien, die man in die Diskussion einbeziehen kann: A mí me gusta nadar, quiero una playa donde el agua cubra rápido. (Ich möchte gerne schwimmen, ich will einen Strand, in dem es schnell tief reingeht.) Anderen ist der Schatten wichtiger: Mientras no haya medusas y llevemos sombrilla me da un poco igual. (Solange es keine Quallen gibt und wir einen Sonnenschirm mitnehmen, ist mir alles ein bisschen egal.) Y un chiringuito para tomar algo luego. (Und eine Strandbude, um hinterher noch irgendetwas zu trinken.)