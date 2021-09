Es ist der Anfang vom Ende (el principio del fin): Netflix hat den ersten Teil (la primera parte) – also die ersten fünf Folgen/Episoden (o sea, los primeros cinco capítulos/episodios) der fünften und letzten Staffel (de la quinta y última temporada) der spanischen Netflix-Serie „Das Haus des Geldes“ (im Original La casa de papel) veröffentlicht.

Im Gespräch mit Ihren spanischen Freunden ist nun gewisse Vorsicht (cierta delicadeza) angesagt. Denn einerseits gibt es die typischen Serien-Junkies (los adictos/obsesionados a las series), die sich gleich am ersten Wochenende (el primer fin de semana) alle Folgen (todos los capítulos) in einem maratón de series/atracón de series (Serienmarathon) angeschaut haben. Andere teilen sich den Spaß akribisch (die Spanier würden wohl sagen religiosamente) auf eine Folge pro Woche (un capítulo por semana) auf, um länger etwas von der Sache zu haben. Kommen Sie also auf den Inhalt (el contenido) zu sprechen, bedenken Sie, dass über einen Spoiler (die Spanier sprechen un espoíler) schon enge Freundschaften zerbrochen sind.

Am besten fragen Sie einfach nach: ¿Cuántos capítulos has visto? (Wie viele Episoden hast du schon geschaut?) Kommt dann die Antwort: los primeros tres del la última temporada (die ersten drei der letzten Staffel), begehen Sie nicht den allergrößten aller Fehler und fragen: ¿... aún vive? (Lebt ... noch?) Im Ernst, Serien-Fanatiker finden solche Fragen überhaupt nicht lustig.

Bleiben Sie also eher allgemein. Sagen Sie Sätze wie: El segundo atraco está empezando a hacerse muuuuy largo, ¿no? (Der zweite Überfall dehnt sich eeeewig, oder?) Oder: Me gusta cómo tocan temas como la maternidad y la paternidad. Es una serie de atracadores, pero de fondo hay un mensaje bastante serio, ¿no crees? (Ich finde es gut, wie sie Themen wie das Muttersein oder das Vatersein behandeln. Es ist eine Serie über eine Räuberbande, aber am Ende steht eine ziemlich ernste Botschaft, findest du nicht?)

Oder der kritische Ansatz: Que se termine ya de una vez. En el segundo atraco ya me parece que todo se repite demasiado. (Es soll endlich aufhören. Im zweiten Überfall scheint sich doch alles viel zu sehr zu wiederholen.)