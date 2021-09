Vielleicht ist nicht allen Lesern der grandiose Vorteil des Erhitzens im Wasserbad klar (die Spanier sagen calentar al baño maría). Wer in einem Topf Wasser erhitzt, um darin einen anderen Topf mit Schokoladenkuvertüre (la cobertura de chocolate) zu erhitzen oder Speisen warm zu halten (mantener la comida caliente), verhindert ein Anbrennen. Die Temperatur (la temperatura) steigt niemals über hundert Grad.

Der spanische Ausdruck für diese Technik – el baño maría (also das "Marienbad") – könnte nun den Trugschluss aufkommen lassen, der Name adele gewissermaßen eine traditionelle Technik spanischer Hausfrauen (las amas de casa). Weit gefehlt. Denn auch die Römer nannten die aus der Alchemie stammende Technik bereits balneum Mariae. Die Erfindung wurde nämlich der schon in der Antike berühmten Wissenschaftlerin "Maria die Jüdin" (María la Judía) zugeschrieben, die zwischen dem 1. und dem 3. Jahrhundert in der agyptischen Hafenstadt Alexandria wirkte und als Begründerin der Alchemie gilt. Von wegen Hausfrau!

Allerdings ist uns diese altehrwürdige alchemistische Technik durchaus auch im Haushalt von großem Nutzen (muy útil). Zum Beispiel beim Einkochen von Tomaten oder Feigen (hacer conservas de tomate o higo), wie es gerade viele Mallorquiner praktizieren. Gerade bei Gesprächen auf den Wochenmärkten (los mercados semanales) werden ausgiebig Rezepte ausgetauscht (intercambiar recetas) und Erfahrungen mitgeteilt (compartir experiencias).

Um sie zu verstehen, benötigen Sie ein paar Grundvokabeln. Für die "hausgemachte Tomatensoße" (la salsa de tomate casera) sollten Sie das Verb escaldar kennen. Es bezieht sich auf das kurze "Abbrühen" der reifen Tomaten, um sie später leicht zu häuten (para luego pelarlos fácilmente). Bei den higos werden Sie vielleicht über den Ausdruck dejar reposar durante varias horas o incluso toda la noche (mehrere Stunden oder sogar die ganze Nacht lang ruhen lassen) stolpern.

Fast unweigerlich wird man Ihnen am Ende eines jeden Einmachrezeptes empfehlen: Calentar al baño maría para que haga vacío. Wir würden umständlich sagen: Im Wasserbad erhitzen, sodass die Luft entweicht und beim Abkühlen ein Unterdruck entsteht.