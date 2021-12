In den Adventswochen (las semanas de Adviento) sprechen Deutsche gern über Plätzchen (las galletas). Das Austauschen von Rezepten (las recetas) und Tipps (los trucos) hat einfach Tradition. Und das Verschenken einer Auswahl selbst gebackener Plätzchen (regalar un surtido de galletas caseras) an Freunde ist ein Brauch, den man auch im Ausland pflegen sollte.

Wer dem mallorquinischen Nachbarn eine mit Plätzchen gefüllte Serviette in die Hand drücken möchte, sollte ein paar Floskeln parat haben, um den Brauch zu erklären. Zum Beispiel so: En Alemania nos gusta mucho celebrar las cuatro semanas previas a Navidad – el Adviento. (In Deutschland lieben wir es, die vier Wochen vor Weihnachten zu zelebrieren – den Advent.) Decoramos la casa (wir schmücken das Haus), llenamos la sala con velas (stellen überall im Wohnzimmer Kerzen auf), quedamos con amigos para tomar un té juntos (verabreden uns mit Freunden zum gemeinsamen Teetrinken) y nos pasamos fines de semanas enteros en la cocina horneando todo tipo de galletas caseras (und wir verbringen ganze Wochenenden in der Küche mit dem Backen der unterschiedlichsten selbst gemachten Plätzchen.)

Lassen Sie sich nicht vom Thema ablenken, wenn Ihr mallorquinischer Gesprächspartner jetzt davon redet, dass er dachte, dass die Deutschen nur Glühwein (vino caliente con especias y ron) trinken. Hier dürfen Sie ruhig etwas streng sein: El vino caliente es otro tema aparte, estoy hablando de la tradición de las galletas navideñas. (Der Glühwein ist ein anderes Thema, ich rede von der Tradition der Weihnachtsplätzchen.)

Also weiter im Text: Por ejemplo, en mi familia solemos hacer galletas con patrones en blanco y negro. (In meiner Familie machen wir zum Beispiel meist Schwarzweißgebäck.) Solo se hacen para Navidad y lo típico son los patrones de caracol o de ajedrez. (Sie werden ausschließlich zu Weihnachten gemacht und besonders typisch sind Schnecken- und Schachbrettmuster.) En las familias de mis hermanos se hacen otros tipos de galletas y luego intercambiamos para obtener un surtido con mucha variedad. (In den Familien meiner Geschwister machen sie andere Plätzchensorten, und hinterher tauschen wir, um eine große Vielfalt zu bekommen.)